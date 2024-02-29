С августа КНДР поставила РФ более 2,5 млн боеприпасов: в CSIS раскрыли подробности

По данным аналитиков, для военных поставок из Северной Кореи в Россию используются "темные суда", у которых выключены передатчики AIS.

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С августа 2023 года Корейская Народно-Демократическая Республика передала Российской Федерации более 2,5 млн боеприпасов. Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS), опубликованном 28 февраля.

Аналитики изучили сотни коммерческих спутниковых снимков с августа 2023 года, указывающих на продолжающиеся поставки большого количества боеприпасов из Северной Кореи в Россию. В частности, CSIS выяснил, что движение судов между Наджином в Северной Корее и Дунаем и Восточным портом в России продолжается.

Карта маршрутов северокорейских боеприпасов в Россию Фото: CSIS

Кроме того, аналитики выявили некоторые изменения в активности судов между КНДР и РФ.

"Мы обнаружили, что с августа 2023 года было совершено по меньшей мере 25 различных визитов в Наджин для погрузки боеприпасов из Северной Кореи, которые должны были быть доставлены в Россию", — говорится в отчете.

Сообщается, что по меньшей мере 19 "темных судов" — судов с выключенными передатчиками AIS, чтобы избежать внешнего обнаружения, — посетили порт Восточный в России для разгрузки и погрузки контейнеров в порту.

По имеющимся данным, в ходе этих рейсов было перевезено более 2,5 миллиона артиллерийских снарядов и других боеприпасов.

Аналитики указали на стремительное расширение инфраструктуры Тихорецкого склада боеприпасов, Моздокского склада боеприпасов и Егорлыкского аэродрома, который был переоборудован в склад боеприпасов, чтобы хранить боеприпасы ближе к линии фронта.

Карта маршрутов северокорейских боеприпасов в Россию Фото: CSIS

Исследование также показало "беспрецедентное" количество железнодорожных вагонов различных типов, присутствующих на северокорейском железнодорожном объекте Туманган и на российском железнодорожном объекте Хасан.

Хасанский железнодорожный комплекс Фото: CSIS

Железнодорожный комплекс Туманган Фото: CSIS

Напомним, 23 февраля в Государственном департаменте США сообщили, что с сентября 2023 года в Россию поставили из КНДР 10 тысяч контейнеров с боеприпасами и "связанными с ними материалами".

По словам министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика, КНДР поставляет России боеприпасы в обмен на крайне необходимое продовольствие и другие предметы первой необходимости. Он отметил, что заводы Северной Кореи работают на полную мощность, а поставки снарядов в РФ ускорились.