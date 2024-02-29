З серпня КНДР поставила РФ понад 2,5 млн боєприпасів: у CSIS розкрили подробиці

За даними аналітиків, для військових поставок із Північної Кореї в Росію використовують "темні судна", у яких вимкнені передавачі AIS.

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Із серпня 2023 року Корейська Народно-Демократична Республіка передала Російській Федерації понад 2,5 млн боєприпасів. Про це йдеться у звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), опублікованому 28 лютого.

Аналітики вивчили сотні комерційних супутникових знімків із серпня 2023 року, які вказують на тривале постачання великої кількості боєприпасів із Північної Кореї в Росію. Зокрема, CSIS з'ясував, що рух суден між Наджином у Північній Кореї та Дунаєм і Східним портом у Росії триває.

Карта маршрутів північнокорейських боєприпасів до Росії Фото: CSIS

Крім того, аналітики виявили деякі зміни в активності суден між КНДР і РФ.

"Ми виявили, що з серпня 2023 року було здійснено щонайменше 25 різних візитів у Наджін для навантаження боєприпасів із Північної Кореї, які мали бути доставлені в Росію", — йдеться у звіті.

Повідомляють, що щонайменше 19 "темних суден" — суден із вимкненими передавачами AIS, щоб уникнути зовнішнього виявлення, — відвідали порт Східний у Росії для розвантаження і навантаження контейнерів у порту.

За наявними даними, під час цих рейсів було перевезено понад 2,5 мільйона артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

Аналітики вказали на стрімке розширення інфраструктури Тихорецького складу боєприпасів, Моздоцького складу боєприпасів і Єгорлицького аеродрому, який було переобладнано на склад боєприпасів, щоб зберігати боєприпаси ближче до лінії фронту.

Карта маршрутів північнокорейських боєприпасів до Росії Фото: CSIS

Дослідження також показало "безпрецедентну" кількість залізничних вагонів різних типів, присутніх на північнокорейському залізничному об'єкті Туманган і на російському залізничному об'єкті Хасан.

Хасанський залізничний комплекс Фото: CSIS

Залізничний комплекс Туманган Фото: CSIS

Нагадаємо, 23 лютого в Державному департаменті США повідомили, що з вересня 2023 року в Росію доставили з КНДР 10 тисяч контейнерів із боєприпасами і "пов'язаними з ними матеріалами".

За словами міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка, КНДР постачає Росії боєприпаси в обмін на вкрай необхідне продовольство та інші предмети першої необхідності. Він зазначив, що заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, а постачання снарядів до РФ прискорилося.