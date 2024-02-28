Союз КНДР та Росії: союзники пообіцяли "рішуче відповісти" на постачання зброї
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік та його колега зі Штатів Ллойд Остін заявили, що постачання боєприпасів між Росією та Північною Кореєю становлять серйозну загрозу для глобального миру і стабільності.
Голови оборонних відомств Південної Кореї та Сполучених Штатів провели телефонну розмову в середу, 28 лютого, та пообіцяли "суворо" боротися з постачанням зброї Північною Кореєю Росії. Про це повідомляє Yonhap.
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік і його колега з США Ллойд Остін провели телефонні переговори на тлі зростання занепокоєння щодо постачання Північною Кореєю боєприпасів і ракет до Російської Федерації для поповнення її запасів зброї, аби використовувати їх у війні проти України.
"Вони поділяли стурбованість тим, що незаконні поставки зброї між Росією та Північною Кореєю становлять серйозну загрозу не лише для Корейського півострова, але й для глобального миру та стабільності, і пообіцяли рішуче відповісти у координації з міжнародним співтовариством", — йдеться в заяві Міністерства оборони Сеула.
Крім того, під час розмови Шин і Остін засудили нещодавню серію ракетних випробувань Північної Кореї та пообіцяли підтримувати надійну об’єднану оборону, щоб стримувати провокації Пхеньяна.
"Обидві сторони рішуче засудили безрозсудні дії Північної Кореї, включаючи численні запуски ракет і різні провокації на морі", — йдеться у повідомленні.
КНДР поставила у Росію 10 тисяч контейнерів зі зброєю: деталі
Нагадаємо, у Державному департаменті США 23 лютого повідомили, що З вересня 2023 року у Росію поставили з КНДР 10 тисяч контейнерів з боєприпасами та "пов’язаними з ними матеріалами".
Повідомляється, що понад 7 400 контейнерів доставила у РФ Vostochnaya Stevedoring Company LLC. За постачання іншої частини відповідала російська військово-морська база та портовий об’єкт Dunay Probable Naval Missile Facility.
У Держдепі США підкреслили, що ці компанії потрапляють під визначення тих, що були залучені до передачі північнокорейських боєприпасів у Росію в липні, вересні та грудні 2023 року та постачання балістичних ракет в січні 2024 року. На обидві компанії наклали санкції.
Нагадаємо, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявляв, що КНДР поставила в Росію вже півтора мільйона снарядів.
Однак, з його слів, ця зброя була вироблена ще в минулому столітті.
Британські дослідники вивчили північнокорейську ракету, якою на початку 2024 року ЗС РФ вдарили по Харкову, і знайшли в ній сотні компонентів західного виробництва.