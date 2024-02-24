КНДР поставила у Росію 10 тисяч контейнерів зі зброєю, — Держдеп США

Повідомляється, що постачання тривають з вересня. До експорту снарядів доклали руку дві компанії, які тепер опинилися під американськими санкціями.

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З вересня 2023 року у Росію поставили з КНДР 10 тисяч контейнерів з боєприпасами та "пов’язаними з ними матеріалами". Про це відомо з публікації Державного департаменту США від 23 лютого.

"З початку жовтня 2023 року Росія імпортувала транспортні контейнери з військовими вантажами з КНДР через порт Східний для використання в конфлікті в Україні", — зазначили у Держдепі.

Повідомляється, що понад 7 400 контейнерів доставила у РФ Vostochnaya Stevedoring Company LLC. За постачання іншої частини відповідала російська військово-морська база та портовий об’єкт Dunay Probable Naval Missile Facility.

У Держдепі США підкреслили, що ці компанії потрапляють під визначення тих, що були залучені до передачі північнокорейських боєприпасів у Росію в липні, вересні та грудні 2023 року та постачання балістичних ракет в січні 2024 року. На обидві компанії наклали санкції.

Нагадаємо, заступник голови ГУР Вадим Скібіцький заявляв, що КНДР поставила в Росію вже півтора мільйона снарядів. Однак, з його слів, ця зброя була вироблена ще в минулому столітті.

Британські дослідники вивчили північнокорейську ракету, якою на початку 2024 року ЗС РФ вдарили по Харкову, і знайшли в ній сотні компонентів західного виробництва.