КНДР поставила в Россию 10 тысяч контейнеров с оружием, — Госдеп США

Сообщается, что поставки продолжаются с сентября. К экспорту снарядов приложили руку две компании, которые теперь оказались под американскими санкциями.

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С сентября 2023 года в Россию поставили из КНДР 10 тысяч контейнеров с боеприпасами и "связанными с ними материалами". Об этом известно из публикации Государственного департамента США от 23 февраля.

"С начала октября 2023 года Россия импортировала транспортные контейнеры с военными грузами из КНДР через порт Восточный для использования в конфликте в Украине", — отметили в Госдепе.

Сообщается, что более 7 400 контейнеров доставила в РФ Vostochnaya Stevedoring Company LLC. За поставку остальной части отвечала российская военно-морская база и портовый объект Dunay Probable Naval Missile Facility.

В Госдепе США подчеркнули, что эти компании попадают под определение тех, которые были вовлечены в передачу северокорейских боеприпасов в Россию в июле, сентябре и декабре 2023 года и поставки баллистических ракет в январе 2024 года. На обе компании наложили санкции.

Напомним, замглавы ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что КНДР поставила в Россию уже полтора миллиона снарядов. Однако, по его словам, это оружие было произведено еще в прошлом веке.

Британские исследователи изучили северокорейскую ракету, которой в начале 2024 года ВС РФ ударили по Харькову, и нашли в ней сотни компонентов западного производства.