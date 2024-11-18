Le Figaro изменила новость о разрешении Франции и Британии бить своими ракетами вглубь РФ

Французское медиа изначально утверждало, что Париж и Лондон, вслед за США, приняли решение о снятии ограничений для Украины. Утром журналисты уже не были так уверены в этом.

Европейское медиа сообщило о разрешении Франции и Великобритании для Украины на удары вглубь Российской Федерации западным вооружением, однако позже текст был изменен. Речь идет про статью газеты Le Figaro.

Материал был опубликован вечером воскресенья, сразу после известий о таком же решении со стороны Соединенных Штатов Америки. Париж и Лондон якобы дали добро Киеву на использование своих дальнобойных ракет SCALP/Storm Shadow для ударов по вражеской территории.

"Французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow", — изначально написали в Le Figaro.

Позже текст был отредактирован и утром понедельника, 18 ноября, там не было ничего о решении Франции и Великобритании. Авторы лишь отметили, что в европейских канцеляриях ранее бушевали дебаты по этому поводу, а французский президент "Эммануэль Макрон выступал в пользу этого во время государственного визита в Германию в мае 2024 года".

Никаких дополнительных подробностей, а также источников информации, издание не привело.

Напомним, 17 ноября The New York Times со ссылкой на источники в Белом сообщила, что Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ. По данным источников журналистов, дальнобойные ракеты сначала применят в Курской области. Reuters отмечает, что Украина планирует ударить ATACMS уже в ближайшие дни. В Белом доме отказались от комментариев.