Le Figaro змінила новину про дозвіл Франції та Британії бити своїми ракетами вглиб РФ

Французьке медіа спочатку стверджувало, що Париж і Лондон, слідом за США, ухвалили рішення про зняття обмежень для України. Вранці журналісти вже не були так упевнені в цьому.

Європейське медіа повідомило про дозвіл Франції та Великої Британії для України на удари вглиб Російської Федерації західним озброєнням, однак пізніше текст було змінено. Йдеться про статтю газети Le Figaro.

Матеріал було опубліковано ввечері неділі, одразу після звісток про таке ж саме рішення з боку Сполучених Штатів Америки. Париж і Лондон нібито дали добро Києву на використання своїх далекобійних ракет SCALP/Storm Shadow для ударів по ворожій території.

"Французи та британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow", — спочатку написали в Le Figaro.

Пізніше текст відредагували і вранці понеділка, 18 листопада, там не було нічого про рішення Франції та Великої Британії. Автори лише зазначили, що в європейських канцеляріях раніше вирували дебати щодо цього, а французький президент "Еммануель Макрон виступав на користь цього під час державного візиту до Німеччини в травні 2024 року".

Жодних додаткових подробиць, а також джерел інформації, видання не навело.

Нагадаємо, 17 листопада The New York Times із посиланням на джерела в Білому повідомила, що Байден дозволив Україні завдавати ударів ракетами ATACMS углиб території РФ. За даними джерел журналістів, далекобійні ракети спочатку застосують у Курській області. Reuters зазначає, що Україна планує вдарити ATACMS уже найближчими днями. У Білому домі відмовилися від коментарів.