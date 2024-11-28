В Украине весь день действуют три очереди отключений: сколько часов не будет света (инфографика)

Из-за российского обстрела повреждены объекты инфраструктуры в девяти областях Украины. До конца суток для бытовых потребителей одновременно будут применены три очереди отключений.

В четверг, 28 ноября, Россия осуществила одиннадцатую массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Компания "Укрэнерго" скорректировала графики отключения света. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в результате обстрела есть 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

В ГСЧС заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Ровенской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

НЭК "Укрэнерго" предупредила, что до конца суток в Украине одновременно будут действовать три очереди отключений света для бытовых потребителей. Это означает, что электроэнергии в домах украинцев может не быть до 12 часов в день.

Сегодня будут действовать три очереди графиков отключения света Фото: YASNO

В то же время время время применения отключений и их объем могут меняться в течение суток, в зависимости от ситуации. Для получения актуальной информации жителей призывают следить за графиками на официальных сайтах и страницах облэнерго в социальных сетях.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное россиянами оборудование, заверили в компании.

После новых команд от "Укрэнерго" в ДТЭК обновили графики отключений электроэнергии до конца суток для Киевской и Днепропетровской областей.

Фото: ДТЭК Фото: ДТЭК

Напомним, утром 28 ноября во время российского массированного обстрела НЭК "Укрэнерго" оперативно ввела экстренные отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Уже после обеда ограничения отменили и обновили графики почасовых отключений света.

НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что под российский удар 28 ноября попали объекты нефтегазовой инфраструктуры.