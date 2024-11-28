Изменились графики на 28 ноября: детали от "Укрэнерго" об отмене аварийных отключений

В Украине продолжает расти дефицит мощностей из-за серии атак РФ на энергетику, заявили в НЭК "Укрэнерго". Компания сообщила об изменении ситуации с аварийными отключениями, а Львовская ОВА — о нескольких неделях со сложными графиками.

Через четыре часа после завершения российской воздушной атаки 28 ноября в Украине отменили аварийные отключения. Украинцев призвали экономить электроэнергию, поскольку растет нагрузка на систему, которая пережила 11 атаку РФ. Об обновлении ситуации в энергетике говорится в заметке НЭК "Укрэнерго" на странице Facebook.

Около 11:30 в аккаунте энергокомпании появилось предупреждение, что возможна отмена аварийных отключений. Также указывалось, что ремонтники отправились на места попаданий ракет РФ, пытаются восстановить работу поврежденного оборудования. Через 30 мин. информация обновилась: украинцам сообщили, что аварийные отключения отменяются. Обновленные графики отключения света должны быть размещены на страницах облэнерго, отметила компания.

"Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отмены воздушной тревоги", — говорится в сообщении "Укрэнерго".

Кроме того, энергетики сообщили о продолжении дефицита мощностей в системе, который возник из-за 11 ракетно-дроновых атак РФ. Согласно данным "Укрэнерго", из пяти соседних европейских стран планируют импортировать еще 8 668 МВт*ч.

28 ноября — данные Укрэнерго об импорте электроэнергии Фото: Фокус

Графики отключений 28 ноября — детали

После объявления "Укрэнерго" компания ДТЭК, которая занимается распределением электроэнергии в Киеве и Киевской области, в Одесской и Днепропетровской областях, пока не публиковала обновленных графиков отключений. Последняя информация говорит о стабилизационных отключениях в регионах. Между тем появилась детали по ситуации во Львовской области. Согласно заявлению заместителя главы ОГА Андрея Годика, россияне попали по двум объектам энергетической инфраструктуры, без света страдают почти 400 тыс. украинцев. По словам чиновника, гражданам придется несколько недель "жить в жестких графиках электроснабжения".

Отметим, Фокус собрал информацию о ресурсах, на которых можно увидеть информацию об актуальных графиках отключений. В статье, опубликованной 28 ноября — данные ДТЭК и 20 региональных облэнерго.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что РФ ударила по Украине ракетами "Калибр" с кассетной боевой частью. Мишень средств поражения — энергетическая инфраструктура, подчеркнул политик. На фото с места событий — задымление и поврежденные конструкций в Волыни и Киевской области.

Тем временем Воздушные силы доложили о результате отражения ракетно-дроновой атаки РФ 28 ноября. Россияне запустили 188 средств поражения различных типов, удалось обезвредить или сбить — 176 объектов.

Напоминаем, 28 ноября издание Reuters рассказало о реакции политиков США на ядерные угрозы РФ.