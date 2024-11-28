Змінились графіки на 28 листопада: деталі від "Укренерго" про скасування аварійних відключень

В Україні продовжує зростати дефіцит потужностей через серію атак РФ на енергетику, заявили в НЕК "Укренерго". Компанія повідомила про зміну ситуації з аварійними відключеннями, а Львівська ОВА — про кілька тижнів зі складними графіками.

Через чотири години після завершення російської повітряної атаки 28 листопада в Україні скасували аварійні відключення. Українців закликали економити електроенергію, оскільки зростає навантаження на систему, яка пережила 11 атаку РФ. Про оновлення ситуації в енергетиці ідеться у дописі НЕК "Укренерго" на сторінці Facebook.

Близько 11:30 у акаунті енергокомпанії з'явилось попередження, що можливе скасування аварійних відключень. Також вказувалось, що ремонтники вирушили на місця влучань ракет РФ, намагаються відновити роботу пошкодженого обладнання. Через 30 хв інформація оновилась: українцям повідомили, що аварійні відключення скасовуються. Оновленні графіки вимкнення світла мають бути розміщені на сторінках обленерго, наголосила компанія.

"Були пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після скасування повітряної тривоги", — ідеться у дописі "Укренерго".

Крім того, енергетики повідомили про продовження дефіциту потужностей в системі, який виник через 11 ракетно-дронових атак РФ. Згідно з даними "Укренерго", планують імпортувати з п'яти сусідніх європейських країн ще 8 668 МВт*год.

28 листопада - дані Укренерго про імпорт електроенергії Фото: Фокус

Графіки відключень 28 листопада — деталі

Після оголошення "Укренерго" компанія ДТЕК, яка займається розподілом електроенергії у Києві та Київській області, у Одеській та Дніпропетровській областях, поки що не публікувала оновлених графіків відключень. Остання інформація говорить про стабілізаційні відключення в регіонах. Тим часом з'явилась деталі щодо ситуації у Львівській області. Згідно з заявою заступника глави ОВА Андрія Годика, росіяни влучили по двох об'єктах енергетичної інфраструктури, без світла потерпають майже 400 тис. українців. Зі слів чиновника, громадянам доведеться кілька тижнів "жити в жорстких графіках електропостачання".

Зазначимо, Фокус зібрав інформацію про ресурси, на яких можна побачити інформацію про актуальні графіки відключень. У статті, опублікованій 28 листопада — дані ДТЕК та 20 регіональних обленерго.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що РФ вдарила по Україні ракетами "Калібр" з касетною бойовою частиною. Мішень засобів ураження — енергетична інфраструктура, наголосив політик. На фото з місця подій — задимлення та пошкоджені конструкції в Волині та Київської області.

Тим часом Повітряні сили доповіли про результат відбиття ракетно-дронової атаки РФ 28 листопада. Росіяни запустили 188 засобів ураження різних типів, вдалось знешкодити або збити — 176 об'єктів.

Нагадуємо, 28 листопада видання Reuters розповіло про реакцію політиків США на ядерні погрози РФ.