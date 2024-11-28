В Україні весь день діють три черги відключень: скільки годин не буде світла (інфографіка)

Через російський обстріл пошкоджені об'єкти інфраструктури у дев'яти областях України. До кінця доби для побутових споживачів одночасно будуть застосовані три черги відключень.

У четвер, 28 листопада, Росія здійснила одинадцяту масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Компанія "Укренерго" скоригувала графіки відключення світла. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що внаслідок обстрілу є 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.

У ДСНС заявили про пошкодження об’єктів інфраструктури у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

НЕК "Укренерго" попередила, що до кінця доби в Україні одночасно діятимуть три черги відключень світла для побутових споживачів. Це означає, що електроенергії в домівках українці може не бути до 12 годин за день.

Сьогодні діятимуть три черги графіків відключення світла Фото: YASNO

Водночас час застосування відключень та їхній обсяг можуть змінюватися впродовж доби, залежно від ситуації. Для отримання актуальної інформації мешканців закликають стежити за графіками на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соціальних мережах.

Енергетики працюють над тим, аби якомога швидше повернути в роботу пошкоджене росіянами обладнання, запевнили в компанії.

Після нових команд від "Укренерго" у ДТЕК оновили графіки відключень електроенергії до кінця доби для Київської і Дніпропетровської областей.

Фото: ДТЕК Фото: ДТЕК

Нагадаємо, вранці 28 листопада під час російського масованого обстрілу НЕК "Укренерго" оперативно запровадила екстрені відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми. Вже по обіді обмеження скасували і оновили графіки погодинних відключень світла.

НАК "Нафтогаз Україна" повідомила, що під російський удар 28 листопада потрапили об'єкти нафтогазової інфраструктури.