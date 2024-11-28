В Україні весь день діють три черги відключень: скільки годин не буде світла (інфографіка)
Через російський обстріл пошкоджені об'єкти інфраструктури у дев'яти областях України. До кінця доби для побутових споживачів одночасно будуть застосовані три черги відключень.
У четвер, 28 листопада, Росія здійснила одинадцяту масовану ракетно-дронову атаку на українську енергосистему. Компанія "Укренерго" скоригувала графіки відключення світла. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що внаслідок обстрілу є 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору.
У ДСНС заявили про пошкодження об’єктів інфраструктури у Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
НЕК "Укренерго" попередила, що до кінця доби в Україні одночасно діятимуть три черги відключень світла для побутових споживачів. Це означає, що електроенергії в домівках українці може не бути до 12 годин за день.
Водночас час застосування відключень та їхній обсяг можуть змінюватися впродовж доби, залежно від ситуації. Для отримання актуальної інформації мешканців закликають стежити за графіками на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соціальних мережах.
Енергетики працюють над тим, аби якомога швидше повернути в роботу пошкоджене росіянами обладнання, запевнили в компанії.
Після нових команд від "Укренерго" у ДТЕК оновили графіки відключень електроенергії до кінця доби для Київської і Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, вранці 28 листопада під час російського масованого обстрілу НЕК "Укренерго" оперативно запровадила екстрені відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми. Вже по обіді обмеження скасували і оновили графіки погодинних відключень світла.
НАК "Нафтогаз Україна" повідомила, що під російський удар 28 листопада потрапили об'єкти нафтогазової інфраструктури.