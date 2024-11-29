РФ використовує нову стратегію обстрілів інфраструктури України: знеструмити АЕС, — NYT

Нова стратегія Росії полягає у знищенні підстанцій. Атаки на них почалися наприкінці серпня, зазначило МАГАТЕ.

Під час нещодавньої атаки на енергосистему України в четвер, 28 листопада, Росія завдала ударів по критично важливих об'єктах електромережі, пов'язаних з атомними електростанціями. Про це пише The New York Times.

Це була третя подібна атака приблизно за стільки ж місяців.

МАГАТЕ заявило, що росіяни завдали ударів по електричних підстанціях, найважливіших для трьох атомних електростанцій України. Хоча про пряме пошкодження реакторів не повідомлялося, всі вони скоротили вироблення як запобіжний захід, а один був відключений від мережі.

"Енергетична інфраструктура України надзвичайно крихка і вразлива, що піддає ядерну безпеку великому ризику", — заявив напередодні, 28 листопада, Рафаель Маріано Гроссі, глава МАГАТЕ.

Попри те, що РФ атакує енергетику України не першу зиму, мережа не звалилася, здебільшого через те, що більша частина виробітку електроенергії залежить від атомних станцій, які значною мірою уникли повітряних атак.

Нова стратегія Росії полягає у знищенні підстанцій. Атаки на них почалися наприкінці серпня, зазначило МАГАТЕ.

Підстанції розподіляють електроенергію з реакторів в інші регіони країни. Три атомні електростанції України, загалом дев'ять реакторів, забезпечують близько двох третин потужності всієї електроенергії в країні, за словами Шона Берні, ядерного експерта з Greenpeace Ukraine.

У підстанцій також є друга, не менш важлива функція: вони постачають електроенергію на атомні станції, яка необхідна для охолодження реакторів і відпрацьованого палива.

"Втрата функції охолодження на одному або декількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива і масштабного радіоактивного викиду", — попередив Greenpeace журналістів.

Експерти ООН виступили з аналогічним попередженням у заяві. За їхніми словами, "подальше пошкодження енергосистеми України загрожує відключенням електроенергії, що збільшить ризик втрати ядерними реакторами доступу до мережі для живлення їхніх систем безпеки". Це може призвести до серйозної ядерної катастрофи.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, у коментарі "Київ24" заявив, що росіяни під час нещодавнього обстрілу України цілили саме по підстанціях.

Унаслідок цього зараз ситуація в енергосистемі України значно погіршилася.

"По всій Україні в середньому 12 годин у нас графіки відключення, великі проблеми. Це викликано ударами по енергосистемі. Цього разу вони зосередили удари на підстанціях, які видають потужності з атомних станцій", — заявив Омельченко.

Нагадаємо, що в окупованому Криму прогриміли вибухи. Повідомляється про приліт туди, де стояв С-400 росіян.

Також повідомляється, що наслідки обстрілу 28 листопада зафіксували в 14 регіонах України. З'явилися нові деталі про масовану атаку.