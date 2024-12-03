РФ застосовує "нову" тактику ударів по Україні (дослідження)

За кілька десятків хвилин після першого удару РФ запускає другу ракету за тими самими координатами, щоб уразити рятувальників, медиків і цивільних, які залишаються на місці події.

Під час обстрілів України РФ вдається до тактики подвійних ударів, коли за першим ударом іде другий, націлений на рятувальників, медиків та інших цивільних. Українська громадська організація Truth Hounds, що займається документуванням і розслідуванням міжнародних злочинів і порушень прав людини, дослідила, як і для чого РФ використовує цю тактику під час обстрілів українських міст. Результати дослідження опубліковані на сайті організації.

Російська тактика подвійних ударів полягає в тому, що після першої атаки, поки на місці працюють рятувальники, медики, та залишаються інші цивільні, одразу відбувається другий удар. Це посилює паніку та страждання серед населення.

Дослідники зазначають, що росіяни активно використовували тактику подвійних ударів у Сирії, а протягом війни в України їхня кількість зростає. Від лютого 2022 року до 31 серпня 2024-го Truth Hounds підтвердили 36 випадків подвійних ударів з боку РФ — водночас 20 із них верифікували за період з січня по серпень 2024 року, що свідчить про значне зростання частоти. Загалом під час обстрілів міст України інцидентів, які мають ознаки подвійних ударів, було понад 60.

Подвійні удари РФ завдає для залякування цивільних

За інформацією Truth Hounds, найчастіше Росія для подвійних ударів запускає балістичні ракети та крилаті ракети з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Інтервал між ударами становить кілька десятків хвилин. У більшості випадків жертвами другого удару стають рятувальники, медики та правоохоронці, що працюють на місці події.

"Інформація з відкритих джерел доводить те, що таких повторних ударів завдавали, коли російські війська могли підтвердити прибуття на місце удару представників служб швидкого реагування та інших цивільних осіб", — говорять дослідники.

У дослідженні проаналізували подвійні удари РФ по Покровську в Донецькій області 7 серпня 2023 року та Черкаській Лозовій у Харківській області 19 травня 2024 року. В обох випадках, на думку дослідників, метою ударів було не ураження військових цілей, а залякування цивільного населення та ураження службовців, які працюють на місці влучання. Такі дії розцінюються як воєний злочин.

"Ця тактика часто сприймається як така, що спрямована на військові цілі, але активне використання Росією подвійних ударів в Сирії та нещодавно в Україні свідчить про її свідоме застосування проти суто цивільних об’єктів, включаючи цивільних осіб і населення. Крім того, безкарність, яку Росія відчула за ці напади в Сирії, спричинила тривожну тенденцію до більшого використання цієї тактики в Україні протягом років війни", — пишуть автори дослідження.

Нагадаємо, 30 листопада речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів про особливості російських атак "Шахедами". За його словами, російський БпЛА може літати над Україною 24 години, щоб виснажити ППО та деморалізувати населення. Для цього в безпілотнику зменшують бойову частину та збільшують об'єм бака для пального.

Крім того, 29 листопада видання The New York Times писало про нову стратегію обстрілів інфраструктури України, яку застосовує РФ. Вона полягає в знищенні підстанцій для знеструмлення АЕС.