Херсонка упізнала на відео вкрадені росіянами з її будинку картини (відео)

Дівчина, яка нині проживає в Канаді, стверджує, що на виставці в окупованому Генічеську показали картини, написані її батьком.

Херсонка, яка нині проживає у Канаді, упізнала на відео із сюжету з окупованої ВС РФ Херсонщини, вкрадені з будинку її батьків картини. Вона розповіла про це на опублікованому в TikTok ролику.

Дівчина розповіла, що окупанти вкрали картини з її дому

Дівчина із ніком angelika.tonka розповідає, що побачила сюжет телеканалу "Таврія" з окупованої частини Херсонської області.

За її словами, у сюжеті розповідається про "художницю" Антоніну Мороз, яка представила свої картини на виставці. Але херсонка каже, що це картини з її дому. Де саме проходила виставка – невідомо.

"Це картини з мого дому. Ці картини робив і малював мій батько. Вони просто вкрали наші картини. Зайшли до нашого дому і винесли всі картини", — розповіла дівчина.

В коментарях в неї попросили фото із картинами. Тому вона записала ще одне відео.

Дівчина розповіла, що окупанти вкрали картини з її дому

Дівчина показала фото з бані, де на стіні висить одна із картин. І зауважила, що більше не буде розголошувати ніякої інформації, тому що в окупації залишаються її рідні.

Сюжет "Таврії" про який розповіла дівчина, знайти не вдалось. Ймовірно його видалили після розголосу у соцмережах.

Нагадаємо, збройні сили України у жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області, в тому числі обласний центр. Лівобережна частина області залишається в окупації. Цього тижня стало відомо, що міського голову Херсона Ігоря Колихаєва, якого окупанти викрали 2,5 року тому, бачили у таємній в'язниці ФСБ Росії, яка розташована на території окупованого Криму. Під час захоплення міста його викрали, бо він відмовився співпрацювати з окупантами.