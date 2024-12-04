Херсонка узнала на видео украденные россиянами из ее дома картины (видео)

Девушка, которая сейчас проживает в Канаде, утверждает, что на выставке в оккупированном Геническе показали картины, написанные ее отцом.

Херсонка, которая сейчас проживает в Канаде, узнала на видео из сюжета с оккупированной ВС РФ Херсонщины, украденные из дома ее родителей картины. Она рассказала об этом на опубликованном в TikTok ролике.

Девушка рассказала, что оккупанты украли картины из ее дома

Девушка с ником angelika.tonka рассказывает, что увидела сюжет телеканала "Таврия" из оккупированной части Херсонской области.

По ее словам, в сюжете рассказывается о "художнице" Антонине Мороз, которая представила свои картины на выставке. Но херсонка говорит, что это картины из ее дома. Где именно проходила выставка — неизвестно.

"Это картины из моего дома. Эти картины делал и рисовал мой отец. Они просто украли наши картины. Зашли в наш дом и вынесли все картины", — рассказала девушка.

В комментариях у нее попросили фото с картинами. Поэтому она записала еще одно видео.

Девушка рассказала, что оккупанты украли картины из ее дома

Девушка показала фото из бани, где на стене висит одна из картин. И отметила, что больше не будет разглашать никакой информации, потому что в оккупации остаются ее родные.

Сюжет "Таврии" о котором рассказала девушка, найти не удалось. Вероятно его удалили после огласки в соцсетях.

Напомним, вооруженные силы Украины в октябре-ноябре 2022 года освободили всю правобережную часть Херсонской области, в том числе областной центр. Левобережная часть области остается в оккупации. На этой неделе стало известно, что городского голову Херсона Игоря Колыхаева, которого оккупанты похитили 2,5 года назад, видели в тайной тюрьме ФСБ России, которая расположена на территории оккупированного Крыма. Во время захвата города его похитили, потому что он отказался сотрудничать с оккупантами.