Бої під Сіверськом показали: ЗС РФ далекі від відновлення маневреності на полі бою, — OSINT

За словами дослідників, нещодавній російський штурм на Сіверському напрямку був набагато більшим і послідовнішим, ніж більшість російських штурмових дій на згаданому напрямку.

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Нещодавні зіткнення в районі Сіверська засвідчили, що російські війська, мабуть, вчаться діяти ефективніше під час штурмів, але все ж далекі від того, щоб відновити маневреність на полі бою. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 15 грудня.

Нещодавній російський штурм на Сіверському напрямку був набагато більшим і послідовнішим, ніж більшість російських штурмових дій на згаданому напрямку. Підвищення ефективності може пояснюватися зміною командування в цьому районі. Російські сили біля Сіверська зазнавали труднощів із проведенням ефективних наступів. Як приклад аналітики наводять невдалий наступ під Білогорівкою в листопаді 2024 року і перебільшені повідомлення про успіх.

Автори публікації посилаються на джерело, яке колись правильно спрогнозувало зміни в російському командуванні, і 13 грудня заявило, що російське військове командування нещодавно зняло з посади генерал-майора Дмитра Овчарова.

Сіверськ

Російські сили провели механізовану атаку чисельністю приблизно в батальйон у напрямку Сіверська після нещодавньої зміни командування в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські сили незначно просунулися під час механізованої атаки чисельністю приблизно в роту на північ від Веселого.

ISW наразі не може підтвердити масштаби російських наступів.

Нагадаємо, що дрони СБУ знищили тисячі боєприпасів у Донецькій області.

Також повідомлялося, що в Кураховому і Часовому Яру тривають виснажливі бої. Противник протягом доби в спробі поліпшити тактичне становище атакував українські укріплення в районі Сторожевого, Даченського і південних околиць Зеленівки.