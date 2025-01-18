"Тривають запеклі бої": в ОСУВ "Хортиця" прокоментували захід ЗС РФ у Покровськ

За словами українських захисників, обстановка на Покровському напрямку є найскладнішою на лінії зіткнення. Але інформація про те, що ЗС РФ увійшли до Покровська, "не відповідає дійсності".

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Російські окупаційні війська не заходили до міста Покровськ Донецької області, а поширення подібних повідомлень без перевірки інформації є діями на користь ворога. Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"Запеклі бої тривають на підступах до агломерації. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Водночас військові підкреслили, що оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення.

Військові нагадали, що перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту постійно уточнюється та надається через офіційні інформаційні канали.

Натомість будь-яка емоційна інтерпретація подібної інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога.

"Переконливо просимо користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні Сили України", — наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, 17 січня народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що окупанти зайшли в місто Покровськ.

У цей же день військові спростували заяви Безуглої та зазначили, що у місто "лазили ДРГ".