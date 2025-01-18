"Продолжаются ожесточенные бои": в ОСУВ "Хортица" прокомментировали заход ВС РФ в Покровск

По словам украинских защитников, обстановка на Покровском направлении является самой сложной на линии соприкосновения. Но информация о том, что ВС РФ вошли в Покровск, "не соответствует действительности".

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Российские оккупационные войска не заходили в город Покровск Донецкой области, а распространение подобных сообщений без проверки информации является действиями в пользу врага. Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица".

"Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Некоторыми медиа и в социальных сетях распространяется информация о присутствии противника в Покровске. Такая информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В то же время военные подчеркнули, что оперативная обстановка на Покровском направлении остается самой сложной на линии соприкосновения.

Военные напомнили, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта постоянно уточняется и предоставляется через официальные информационные каналы.

Зато любая эмоциональная интерпретация подобной информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага.

"Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", — отметили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, 17 января народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты зашли в город Покровск.

В этот же день военные опровергли заявления Безуглой и отметили, что в город "лазили ДРГ".