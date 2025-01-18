ЗС РФ просунулися на Харківщині та Донеччині, — аналітики DeepState (карта)

У Генштабі заявляли, що окупанти намагалися просунутися у Вовчанському районі та 79 разів з добу штурмували позиції Сил оборони на Покровському напрямку.

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Російські окупанти після тривалої паузи мають успіхи на Харківщині. Вони просунулися в Куп'янському та Ізюмському районах. Про це пишуть аналітики проєкту DeepState.

Зазначається, що просування у окупантів є в північній частині Харківської області.

Зокрема, зафіксовано просування росіян в районі села Тихе вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. Населений пункт розташований на східному фланзі зони вторгнення російських окупантів на Харківщині.

"У цьому регіоні росіяни просунулися до південної його частини, на Куп'янському напрямку. Тут вони мали успіх біля біля Зеленого Гаю. Це село у Борівській селищній громаді Ізюмського району", — йдеться у повідомленні.

Просування ЗС РФ в районі Тихого

Також окупанти мають просування на Покровському напрямку. Вони намагаються просунутися в районі Котлиного та закріпитися, але Сили Оборони намагаються не дати їм це зробити. Також аналітики отримали інформацію про присутність ЗС РФ на шахті №2 шахтоуправління "Покровське". Останні дні на цій ділянці фронту тривають бої.

Просування ЗС РФ в районі Котлиного

На південному фланзі, неподалік раніше окупованого міста Курахове, росіяни просунулися в районі Дачного.

Просування ЗС РФ в районі Дачного

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 18 січня повідомлялося, що на Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося 8 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівки, Степової Новоселівки та Кругляківки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби Сили оборони зупинили 79 штурмових дій агресора в районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

Нагадаємо, що 17 січня в ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію, що ЗС РФ заходили до міста Покровськ Донецької області, а поширення подібних повідомлень без перевірки інформації є діями на користь ворога.

До цього народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що окупанти зайшли в місто Покровськ.