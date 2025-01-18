ВС РФ продвинулись на Харьковщине и Донетчине, — аналитики DeepState (карта)

В Генштабе заявляли, что оккупанты пытались продвинуться в Волчанском районе и 79 раз за сутки штурмовали позиции Сил обороны на Покровском направлении.

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Российские оккупанты после длительной паузы имеют успехи на Харьковщине. Они продвинулись в Купянском и Изюмском районах. Об этом пишут аналитики проекта DeepState.

Отмечается, что продвижение у оккупантов есть в северной части Харьковской области.

В частности, зафиксировано продвижение россиян в районе села Тихое Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области. Населенный пункт расположен на восточном фланге зоны вторжения российских оккупантов на Харьковщине.

"В этом регионе россияне продвинулись к южной его части, на Купянском направлении. Здесь они имели успех возле Зеленого Гая. Это село в Боровской поселковой общине Изюмского района", — говорится в сообщении.

Продвижение ВС РФ в районе Тихого

Также оккупанты имеют продвижение на Покровском направлении. Они пытаются продвинуться в районе Котлиного и закрепиться, но Силы Обороны пытаются не дать им это сделать. Также аналитики получили информацию о присутствии ВС РФ на шахте №2 шахтоуправления "Покровское". Последние дни на этом участке фронта продолжаются бои.

Продвижение ВС РФ в районе Котлиного

На южном фланге, неподалеку ранее оккупированного города Курахово, россияне продвинулись в районе Дачного.

Продвижение ВС РФ в районе Дачного

В утренней сводке Генштаба ВСУ 18 января сообщалось, что на Харьковском направлении враг один раз тщетно пытался продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялось 8 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку населенных пунктов Голубовка, Степная Новоселовка и Кругляковка.

На Покровском направлении в течение минувших суток Силы обороны остановили 79 штурмовых действий агрессора в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Шевченко, Звериного, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклов и Янтарного.

Напомним, что 17 января в ОСУВ "Хортица" опровергли информацию, что ВС РФ заходили в город Покровск Донецкой области, а распространение подобных сообщений без проверки информации является действиями в пользу врага.

До этого народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты зашли в город Покровск.