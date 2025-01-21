Наступом на Дніпро РФ ризикує зірвати переговори з США, — Тимочко

Якщо Росія почне наступ на Дніпро, скоріш за все вона не досягне успіху, а лише продемонструє слабкість та невміння проводити стратегічні операції.

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Росія намагатиметься досягти адміністративних кордонів Дніпропетровської області, що мало б символічне значення, але географічно це нічого не змінює. До того ж наступ на Дніпро може завадити РФ в переговорах із США. Таку думку в коментарі "Еспресо" висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, якщо Росія почне наступ на Дніпро, скоріш за все вона не досягне успіху, а лише продемонструє слабкість та невміння проводити стратегічні операції.

"Для Путіна це неприємно в рамках переговорного процесу, оскільки це втрата стратегічних аргументів на користь Росії. Якщо Росія не зможе досягти успіху в Донецьку, Луганську і на Курщині, їхні аргументи під час переговорів з Америкою будуть слабкими. До того ж, вихід на кордони області не означає захід в урбанізовану чи промислову зону Дніпропетровщини. Тому вони продовжать намагатися окупувати або прорвати оборону в Покровську", — повідомив він.

Іван Тимочко наголосив, що для цього Росія вивільнила частину військ з Курахівського напрямку і вже почала завдавати ударів по самому місту.

"Зрозумівши, що легкого входу в місто не буде, вони намагатимуться атакувати з південного заходу, а також, ймовірно, атакуватимуть в лоб, оскільки масовані артилерійські удари зазвичай передують наступу російської піхоти", — сказав він.

Військовий зауважив, що основне завдання перед ЗС РФ і надалі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, а також спробувати відновити контроль над Харківськими територіями, які були в окупації.

"Їхнє завдання також включає прорив оборони Збройних Сил на будь-якому з напрямків, досягнення хоча б оперативного чи стратегічного успіху. Всі ці тактичні просування даються великими стратегічними втратами. Російське командування усвідомлює, що це впливає на стан військових, їхню готовність воювати. Путін буде далі вимагати від своїх військ просувань. Курщина також є невирішеним питанням для Путіна, оскільки для росіян є загроза, що українці можуть там провести контрнаступальні дії", — додав він.

Нагадаємо, що 20 січня повідомлялося, що ЗС РФ призупинили наступ на Донбасі, проте перебувають поблизу Дніпропетровської області, створюючи загрозу регіону.

18 січня український військовий з позивним "Мучной" розповів, що РФ наступає в районі села Велика Новосілка поблизу кордону з Донецькою областю. За його словами, розпочалися бої за селище.