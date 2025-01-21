Наступлением на Днепр РФ рискует сорвать переговоры с США, — Тимочко

Если Россия начнет наступление на Днепр, скорее всего она не достигнет успеха, а лишь продемонстрирует слабость и неумение проводить стратегические операции.

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Россия будет пытаться достичь административных границ Днепропетровской области, что имело бы символическое значение, но географически это ничего не меняет. К тому же наступление на Днепр может помешать РФ в переговорах с США. Такое мнение в комментарии "Еспресо" высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, если Россия начнет наступление на Днепр, скорее всего она не достигнет успеха, а лишь продемонстрирует слабость и неумение проводить стратегические операции.

"Для Путина это неприятно в рамках переговорного процесса, поскольку это потеря стратегических аргументов в пользу России. Если Россия не сможет достичь успеха в Донецке, Луганске и на Курщине, их аргументы во время переговоров с Америкой будут слабыми. К тому же, выход на границы области не означает заход в урбанизированную или промышленную зону Днепропетровщины. Поэтому они продолжат пытаться оккупировать или прорвать оборону в Покровске", — сообщил он.

Иван Тимочко отметил, что для этого Россия высвободила часть войск с Кураховского направления и уже начала наносить удары по самому городу.

"Поняв, что легкого входа в город не будет, они будут пытаться атаковать с юго-запада, а также, вероятно, будут атаковать в лоб, поскольку массированные артиллерийские удары обычно предшествуют наступлению российской пехоты", — сказал он.

Военный отметил, что основная задача перед ВС РФ и в дальнейшем остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также попытаться восстановить контроль над Харьковскими территориями, которые были в оккупации.

"Их задача также включает прорыв обороны Вооруженных Сил на любом из направлений, достижение хотя бы оперативного или стратегического успеха. Все эти тактические продвижения даются большими стратегическими потерями. Российское командование осознает, что это влияет на состояние военных, их готовность воевать. Путин будет дальше требовать от своих войск продвижений. Курщина также является нерешенным вопросом для Путина, поскольку для россиян есть угроза, что украинцы могут там провести контрнаступательные действия", — добавил он.

Напомним, что 20 января сообщалось, что ВС РФ приостановили наступление на Донбассе, однако находятся вблизи Днепропетровской области, создавая угрозу региону.

18 января украинский военный с позывным "Мучной" рассказал, что РФ наступает в районе села Великая Новоселка вблизи границы с Донецкой областью. По его словам, начались бои за поселок.