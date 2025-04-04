Дрон "Молния" влетел в машину Ukrainian Witness в 20 км от фронта: какие последствия удара (видео)

Украинские журналисты из проекта Ukrainian Witness попали под удар дрона Вооруженных сил Российской Федерации. По машине съемочной группы попал беспилотник "Молния", который отыскал цель в 20 км от линии фронта.

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Об опасном происшествии с дроном РФ говорится в видео, которое появилось в YouTube-канале Ukrainian Witness.

Дроны ВС РФ — удар "Молнии" по журналистам Ukrainian Witness

В репортаже журналисты объяснили, что направлялись на позиции орудия 2А36 "Гиацинт-Б" второй артиллерийской батареи второго артиллерийского дивизиона ВСУ. Съемочную группу сопровождал первый заместитель командира дивизиона Андрей Моисеенко "Мажор". Офицер объяснил, что артиллеристы покажут отработку пушки по позициям врага. Из разговора выяснилось, что группа находится в Харьковской области. Затем журналисты показали кадры побега и поиска укрытия и как оказывали помощь раненому военному. Съемочная группа попала под удар российского дрона "Молния": момент попадания показали на 11 минуте видео. В какую-то секунду зрители слышат крики, взрыв, а потом камера темнеет.

Съемочная группа Ukrainian Witness спаслась из машины, по которой попал российский дрон, свидетельствуют следующие кадры. Журналисты и военные выпрыгнули, спрятались в укрытии, дождались эвакуации. Офицер получил ранение: видим, как ему бинтуют ногу. Кроме того, в кадре появляется разбитое авто: погнутый металл, пробитые насквозь двери.

Дроны ВС РФ — как выглядит машина после атаки БПЛА "Молния" Фото: Ukrainian Witness Дроны ВС РФ — ранен после атаки БПЛА "Молния" Фото: Ukrainian Witness

"Опасность даже в глубоком тылу! Команда Ukrainian Witness попала под атаку вражеского дрона в 20 километрах от линии боевого соприкосновения", — написали журналисты.

Военный, который был вместе с группой, уточнил, что по машине ударил дрон "Молния". Дальность полета дрона — 30 км, и он вполне может достать до цели на расстоянии 20 км от точки, в которой скрываются операторы ВС РФ.

Дроны ВС РФ — детали

Отметим, Фокус писал о дронах ВС РФ "Молния", которые россияне запускают по украинцам. Об особенностях этого устройства летом 2024 года рассказал Виктор Локотков из компании Airlogix. По его словам, российский беспилотник похож на ударный дрон "Ланцет", но стоит гораздо дешевле. Основные материалы, которые использует враг, — это фанера, шпон, пенопласт и алюминиевые трубы. При этом "Молния" преодолевает расстояние до 30 км, летит на автопилоте и может нести взрывчатку весом до 5 кг.

2 апреля Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о налете дронов РФ "Молния" на жилые кварталы. По его словам, российские беспилотники попали в дом в Киевском районе. В результате удара ВС РФ пострадали два человека, среди них — 10-летний ребенок, уточнил чиновник.

Напоминаем, в ночь на 4 марта ВС РФ осуществило массированную атаку дронов на Украину, во время которой взрывалось в Харькове, Киеве и в других регионах.