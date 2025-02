Вашингтон проти Пхеньяна. Чи скине Пентагон 80 ядерних бомб на Північну Корею?

Хоча технічно це буде операцією зі зміни режиму, ймовірність того, що в Північній Кореї залишиться хтось, здатний керувати країною, просто сміховинна. 80 ядерних бомб знищать країну назавжди.

З урахуванням новин про те, що Північна Корея переходить до повномасштабного виробництва своєї міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Hwasong-19, давно вже час визнати, що політика Америки щодо Північної Кореї, покликана перешкодити державі-ізгою створити ядерну зброю, провалилася. Але просте визнання цього очевидного факту мало що дає для вирішення ядерної проблеми Північної Кореї. Найкращий план — це відновлення президентом Дональдом Трампом дипломатичних переговорів із Північною Кореєю, щойно війна в Україні перестане бути його головним завданням.

Однак у 2017 році, під час першого президентського терміну Трампа, світ опинився в небезпечній близькості від нової Корейської війни. За словами самого Трампа, Північна Корея і Сполучені Штати були "набагато ближче [до війни], ніж будь-хто може припустити". З урахуванням новин про те, що Hwasong-19 не тільки працює, а й масово виробляється Північною Кореєю, важливо зрозуміти, яка існує альтернатива переговорам.

Двома словами, альтернативою є ядерна війна — до того ж така війна, яка, завдяки Hwasong-19, не обмежиться Корейським півостровом або Індо-Тихоокеанським регіоном. Цей конфлікт стане воістину глобальним.

Як же США підготуватися до війни з північнокорейцями? Міністерство оборони США створило OPLAN 5027, щоб відповісти на запитання, який вигляд матиме війна з Північною Кореєю, що володіє повноцінною ядерною зброєю.

Північнокорейська ракета Hwasong-19 Фото: Відкриті джерела

80 ядерних бомб — це не жарти

На початкових етапах ядерного конфлікту з Північною Кореєю американські військові закидають країну ядерною зброєю — 80 бомбами. Пентагон виходить із того, що США відповідатимуть на ядерну атаку північнокорейців, а не завдаватимуть по них попереджувального удару. Дійсно, з огляду на те, що президент Дональд Трамп виступає проти неоконсервативної лінії в зовнішній політиці, вкрай малоймовірно, що він коли-небудь санкціонує попереджувальний удар по Північній Кореї. Але ніколи не можна виключати таких речей — особливо з Трампом на чолі.

Застосування Америкою до 80 одиниць ядерної зброї проти Північної Кореї буде спрямоване на знищення якомога більшої кількості відомих об'єктів з ядерною зброєю та нанесення обезголовлюючих ударів по лідерах Північної Кореї. Хоча технічно це буде операцією зі зміни режиму, з огляду на кількість ядерної зброї, задіяної в OPLA 5027, імовірність того, що в Північній Кореї залишиться хтось, здатний керувати країною, просто сміховинна. 80 ядерних бомб знищать країну назавжди.

Навіщо Америці це робити?

Існує безліч параметрів, за якими можна відстежити і збити ядерну ракету Північної Кореї. Протягом багатьох років Вашингтон розраховував не збивати автоматично будь-яку північнокорейську ракету, якщо вона не становить реальної загрози для США або їхніх союзників. Це пов'язано з дуже високою ймовірністю того, що Північна Корея неправильно витлумачить такий крок Сполучених Штатів як частину більш масштабного наступу на Північну Корею.

Запуск балістичної ракети КНДР Фото: Відкриті джерела

Якби, наприклад, північнокорейська ракета просто проходила випробування — навіть у відверто ворожому форматі, як більшість випробувань Пхеньяна, — американці не стали б її збивати. З іншого боку, якщо ця ракета стане загрожувати материковій частині країни або індо-тихоокеанським союзникам Америки, Вашингтон розгляне можливість її збиття.

Незалежно від того, що в підсумку станеться з Північною Кореєю, Пхеньян, найімовірніше, зможе завдати масових руйнувань південнокорейським містам за допомогою однієї лише артилерії. Ба більше, якщо потенціал ядерної зброї Північної Кореї настільки великий, як вважають деякі експерти, то Пхеньян може завдати серйозної шкоди своїм сусідам, а за допомогою МБР Hwasong-19 Північна Корея цілком може стерти з лиця землі й американське місто. Ось чому американці роками уникають війни з Північною Кореєю, незважаючи на те, що в підсумку США переможуть Північ. У кращому разі це буде піррова перемога.

Саме в цьому полягала справжня причина рішення президента Трампа сісти за стіл переговорів з Кім Чен Ином і обговорити врегулювання конфлікту між Сполученими Штатами і Північною Кореєю під час його першого терміну. Будь-який план, що передбачає скидання 80 ядерних бомб на будь-яку країну, закінчився б глобальною катастрофою. Зараз, коли Трамп вступає у другий термін, він знову стикається з похмурими перспективами у відносинах з Північною Кореєю. На відміну від першого терміну, можливості Пхеньяна стали ще більш грізними. Тому після врегулювання конфлікту в Україні президент Трамп має спробувати мирно вирішити суперечку Америки з Північною Кореєю.

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.