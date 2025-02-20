Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Ядерная безопасность

Вашингтон против Пхеньяна. Сбросит ли Пентагон 80 ядерных бомб на Северную Корею?

ядерный взрыв, ядерный гриб, ядерное оружие
Фото: topwar.ru | Политика Америки в отношении Северной Кореи, призванная помешать государству-изгою создать ядерное оружие, провалилась

Хотя технически это будет операцией по смене режима, вероятность того, что в Северной Корее останется кто-то, способный управлять страной, просто смехотворна. 80 ядерных бомб уничтожат страну навсегда.

Related video

С учетом новостей о том, что Северная Корея переходит к полномасштабному производству своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-19, давно пора признать, что политика Америки в отношении Северной Кореи, призванная помешать государству-изгою создать ядерное оружие, провалилась. Но простое признание этого очевидного факта мало что дает для решения ядерной проблемы Северной Кореи. Наилучший план – это возобновление президентом Дональдом Трампом дипломатических переговоров с Северной Кореей, как только война в Украине перестанет быть его главной задачей.

Однако в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, мир оказался в опасной близости от новой Корейской войны. По словам самого Трампа, Северная Корея и Соединенные Штаты были "гораздо ближе [к войне], чем кто-либо может предположить". С учетом новостей о том, что Hwasong-19 не только работает, но и массово производится Северной Кореей, важно понять, какая существует альтернатива переговорам.

Фокус перевел статью Брэндона Дж. Вайхерта о проблеме ядерного потенциала Северной Кореи.

В двух словах, альтернативой является ядерная война – к тому же такая война, которая, благодаря Hwasong-19, не ограничится Корейским полуостровом или Индо-Тихоокеанским регионом. Этот конфликт станет поистине глобальным.

Как же США подготовиться к войне с северокорейцами? Министерство обороны США создало OPLAN 5027, чтобы ответить на вопрос, как будет выглядеть война с Северной Кореей, обладающей полноценным ядерным оружием.

ракета Hwasong-19 Fullscreen
Северокорейская ракета Hwasong-19
Фото: Открытые источники

80 ядерных бомб – это не шутки

На начальных этапах ядерного конфликта с Северной Кореей американские военные забросают страну ядерным оружием – 80 бомбами. Пентагон исходит из того, что США будут отвечать на ядерную атаку северокорейцев, а не наносить по ним упреждающий удар. Действительно, учитывая, что президент Дональд Трамп выступает против неоконсервативной линии во внешней политике, крайне маловероятно, что он когда-либо санкционирует упреждающий удар по Северной Корее. Но никогда нельзя исключать таких вещей – особенно с Трампом во главе.

Применение Америкой до 80 единиц ядерного оружия против Северной Кореи будет направлено на уничтожение как можно большего числа известных объектов с ядерным оружием и нанесение обезглавливающих ударов по лидерам Северной Кореи. Хотя технически это будет операцией по смене режима, учитывая количество ядерного оружия, задействованного в OPLA 5027, вероятность того, что в Северной Корее останется кто-то, способный управлять страной, просто смехотворна. 80 ядерных бомб уничтожат страну навсегда.

Зачем Америке это делать?

Существует множество параметров, по которым можно отследить и сбить ядерную ракету Северной Кореи. На протяжении многих лет Вашингтон рассчитывал не сбивать автоматически любую северокорейскую ракету, если она не представляет реальной угрозы для США или их союзников. Это связано с очень высокой вероятностью того, что Северная Корея неверно истолкует такой шаг Соединенных Штатов как часть более масштабного наступления на Северную Корею.

запуск ракеты КНДР Fullscreen
Запуск баллистической ракеты КНДР
Фото: Открытые источники

Если бы, например, северокорейская ракета просто проходила испытания – даже в откровенно враждебном формате, как большинство испытаний Пхеньяна, – американцы не стали бы ее сбивать. С другой стороны, если эта ракета станет угрожать материковой части страны или индо-тихоокеанским союзникам Америки, Вашингтон рассмотрит возможность ее сбития.

Независимо от того, что в итоге произойдет с Северной Кореей, Пхеньян, скорее всего, сможет нанести массовые разрушения южнокорейским городам с помощью одной лишь артиллерии. Более того, если потенциал ядерного оружия Северной Кореи настолько велик, как считают некоторые эксперты, то Пхеньян может нанести серьезный урон своим соседям, а с помощью МБР Hwasong-19 Северная Корея вполне может стереть с лица земли и американский город. Вот почему американцы годами избегают войны с Северной Кореей, несмотря на то, что в итоге США победят Север. В лучшем случае это будет пиррова победа.

Именно в этом заключалась истинная причина решения президента Трампа сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном и обсудить урегулирование конфликта между Соединенными Штатами и Северной Кореей в ходе его первого срока. Любой план, предусматривающий сбрасывание 80 ядерных бомб на любую страну, закончился бы глобальной катастрофой. Сейчас, когда Трамп вступает во второй срок, он снова сталкивается с мрачными перспективами в отношениях с Северной Кореей. В отличие от первого срока, возможности Пхеньяна стали еще более грозными. Поэтому после урегулирования конфликта в Украине президент Трамп должен попытаться мирно разрешить спор Америки с Северной Кореей.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.