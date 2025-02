Вашингтон против Пхеньяна. Сбросит ли Пентагон 80 ядерных бомб на Северную Корею?

Хотя технически это будет операцией по смене режима, вероятность того, что в Северной Корее останется кто-то, способный управлять страной, просто смехотворна. 80 ядерных бомб уничтожат страну навсегда.

С учетом новостей о том, что Северная Корея переходит к полномасштабному производству своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-19, давно пора признать, что политика Америки в отношении Северной Кореи, призванная помешать государству-изгою создать ядерное оружие, провалилась. Но простое признание этого очевидного факта мало что дает для решения ядерной проблемы Северной Кореи. Наилучший план – это возобновление президентом Дональдом Трампом дипломатических переговоров с Северной Кореей, как только война в Украине перестанет быть его главной задачей.

Однако в 2017 году, во время первого президентского срока Трампа, мир оказался в опасной близости от новой Корейской войны. По словам самого Трампа, Северная Корея и Соединенные Штаты были "гораздо ближе [к войне], чем кто-либо может предположить". С учетом новостей о том, что Hwasong-19 не только работает, но и массово производится Северной Кореей, важно понять, какая существует альтернатива переговорам.

В двух словах, альтернативой является ядерная война – к тому же такая война, которая, благодаря Hwasong-19, не ограничится Корейским полуостровом или Индо-Тихоокеанским регионом. Этот конфликт станет поистине глобальным.

Как же США подготовиться к войне с северокорейцами? Министерство обороны США создало OPLAN 5027, чтобы ответить на вопрос, как будет выглядеть война с Северной Кореей, обладающей полноценным ядерным оружием.

Северокорейская ракета Hwasong-19 Фото: Открытые источники

80 ядерных бомб – это не шутки

На начальных этапах ядерного конфликта с Северной Кореей американские военные забросают страну ядерным оружием – 80 бомбами. Пентагон исходит из того, что США будут отвечать на ядерную атаку северокорейцев, а не наносить по ним упреждающий удар. Действительно, учитывая, что президент Дональд Трамп выступает против неоконсервативной линии во внешней политике, крайне маловероятно, что он когда-либо санкционирует упреждающий удар по Северной Корее. Но никогда нельзя исключать таких вещей – особенно с Трампом во главе.

Применение Америкой до 80 единиц ядерного оружия против Северной Кореи будет направлено на уничтожение как можно большего числа известных объектов с ядерным оружием и нанесение обезглавливающих ударов по лидерам Северной Кореи. Хотя технически это будет операцией по смене режима, учитывая количество ядерного оружия, задействованного в OPLA 5027, вероятность того, что в Северной Корее останется кто-то, способный управлять страной, просто смехотворна. 80 ядерных бомб уничтожат страну навсегда.

Зачем Америке это делать?

Существует множество параметров, по которым можно отследить и сбить ядерную ракету Северной Кореи. На протяжении многих лет Вашингтон рассчитывал не сбивать автоматически любую северокорейскую ракету, если она не представляет реальной угрозы для США или их союзников. Это связано с очень высокой вероятностью того, что Северная Корея неверно истолкует такой шаг Соединенных Штатов как часть более масштабного наступления на Северную Корею.

Запуск баллистической ракеты КНДР Фото: Открытые источники

Если бы, например, северокорейская ракета просто проходила испытания – даже в откровенно враждебном формате, как большинство испытаний Пхеньяна, – американцы не стали бы ее сбивать. С другой стороны, если эта ракета станет угрожать материковой части страны или индо-тихоокеанским союзникам Америки, Вашингтон рассмотрит возможность ее сбития.

Независимо от того, что в итоге произойдет с Северной Кореей, Пхеньян, скорее всего, сможет нанести массовые разрушения южнокорейским городам с помощью одной лишь артиллерии. Более того, если потенциал ядерного оружия Северной Кореи настолько велик, как считают некоторые эксперты, то Пхеньян может нанести серьезный урон своим соседям, а с помощью МБР Hwasong-19 Северная Корея вполне может стереть с лица земли и американский город. Вот почему американцы годами избегают войны с Северной Кореей, несмотря на то, что в итоге США победят Север. В лучшем случае это будет пиррова победа.

Именно в этом заключалась истинная причина решения президента Трампа сесть за стол переговоров с Ким Чен Ыном и обсудить урегулирование конфликта между Соединенными Штатами и Северной Кореей в ходе его первого срока. Любой план, предусматривающий сбрасывание 80 ядерных бомб на любую страну, закончился бы глобальной катастрофой. Сейчас, когда Трамп вступает во второй срок, он снова сталкивается с мрачными перспективами в отношениях с Северной Кореей. В отличие от первого срока, возможности Пхеньяна стали еще более грозными. Поэтому после урегулирования конфликта в Украине президент Трамп должен попытаться мирно разрешить спор Америки с Северной Кореей.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт – аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Его следующая книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, выйдет 22 октября в издательстве Encounter Books. За Вайхертом можно следить в Twitter: @WeTheBrandon.