На БДК "Цезарь Куников" погибла большая часть экипажа: в ГУР рассказали о последствиях (фото)

Корабль ранее уже терял капитана: он погиб во время удара ВСУ по порту Бердянска. Теперь возможна гибель не только капитана, но и большинства моряков ЧФ РФ на борту военного судна.

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Во время удара по большому десантному кораблю (БДК) "Цезарь Куников" могла погибнуть большая часть экипажа. В грузовых трюмах судна, вероятно, разместили боекомплект. О последствиях атаки на БДК Черноморского флота РФ рассказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии порталу NV.

Юсов заявил, что точные цифры потерь российского экипажа пока не известны. При этом в ГУР уверены, что на дно пошло "большинство экипажа".

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По словам представителя разведки, корабль получил серьезные повреждения и не подлежит восстановлению. На момент, когда по нему ударили украинские ракеты или дроны, трюмы ВДК были наполнены снарядами.

О других деталях атаки на БДК "Цезарь Куников" Юсов не рассказал.

Отметим, Минобороны РФ молчит о судьбе "Цезаря Куникова". Российские медиа и прокремлевские паблики также ничего не рассказывают о событиях, которые произошли у южного побережья Крыма, но уверяют, что "весь экипаж жив".

В сети можно отыскать архивные фото экипажа БДК, сделанные в 2012 году. На кадрах, опубликованных на портале Минобороны РФ — российские моряки во время торжественного построения в честь Чесменской битвы (состоялась в 1770 году во время русско-турецкой войны).

БДК "Цезарь Куников" — часть экипажа Фото: Министерство обороны РФ БДК "Цезарь Куников" — моряки ЧФ РФ Фото: Министерство обороны РФ

Кто был командиром корабля на момент ЧП 14 февраля, в сети не отыскалось. Однако одного командира ВДК уже терял — это произошло в марте 2022 года после удара ВСУ по порту Бердянска. Именно тогда, как написали росСМИ, погиб командир Александр Чирва.

На портале "Военное обозрение" можно увидеть фотографии с боевого корабля РФ, который участвовал в военных действиях во время войны РФ с Грузией. Указывается, что по всей длине судна проходит танковая палуба, на которой можно установить любую бронированную технику. Предыдущим командиром корабля был капитан 2 ранга Алексей Безолюк.

ВДК Цезарь Куников — капитан Алексей Безолюк (в 2012 году) ВДК Цезарь Куников — кормовая артустановка АК-275 ВДК Цезарь Куников — пусковая установка МС-73

Цезарь Куников затонул — детали

Отметим, утром 14 февраля 2024 года жители южного побережья Крыма сообщили, что слышали пять громких взрывов и пулеметные очереди. Позже Минобороны РФ сообщило, что якобы успешно отбили атаку БПЛА самолетного типа, запущенных Силами обороны.

В ГУР Минобороны тем временем опубликовали кадры попадания морских дронов по российскому морскому кораблю. В сообщении разведки объяснили, что удалось взорвать БДК "Цезарь Куников", который находился неподалеку от побережья. По предварительным оценкам МВД Украины, на борту российского десантного корабля могло находиться около 90 человек.

Напоминаем, Фокус сделал подборку материалов, в которых объясняется важность БДК "Цезарь Куников" для российского флота. Также опубликована коллекция мемов, на которых украинцы проводят параллели между взрывом корабля и днем Святого Валентина.