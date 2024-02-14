Как "Цезарь Куников" тонул: в Defense Express рассказали о "странностях" моряков РФ (видео)

Российские матросы безуспешно пытались из автоматов отразить атаку морских дронов Magura V5. Украинские беспилотники атаковали вражеский корабль стаей с разных ракурсов, последовательно поражая его в ключевые точки, рассказывают аналитики.

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Во вторник, 14 февраля, специалисты Главного управления разведки Минобороны вместе с другими Силами безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота РФ. В разведке обнародовали видео, как тонул еще один российский корабль. На портале Defense Express проанализировали работу морских дронов Magura V5, которые участвовали в операции ГУР.

Первый дрон приближался к ВДК "Цезарь Куников" со стороны берега. Его цель была поразить носовую часть корабля, где находится носовая аппарель. Она сама по себе является уязвимым местом больших десантных кораблей. Несмотря на наличие на борту ВДК двух 57-мм спаренных автоматических пушек АК-725 на видео их работы не видно.

ВДК "Цезарь Куников" Фото: Defense Express

Далее видим, как по российскому кораблю бегают и суетятся моряки, некоторые из них пытаются из автоматов попасть в морской дрон Magura V5.

Фото: Defense Express

Аналитики предполагают, вероятно, первый дрон таки попал в носовую часть корабля. И "Цезарь Куников" получил первую пробоину в главном трюме. Тем временем другой БПЛА Magura V5 приближается к цели уже со стороны моря. И фиксирует моряка с автоматом, который пытается защитить корабль.

Фото: Defense Express

Удар с другого борта корабля приходится на отсек с силовой установкой, которая находится в последней трети корпуса. Благодаря тепловизору ее хорошо видно. После первого поражения в эту часть корпуса к кораблю направляется еще один дрон, который не только фиксирует поражения, но и увеличивает их. И, наконец, еще один БПЛА и "Цезарь Куников" фактически уже лежит на боку.

Фото: Defense Express

Напомним, утром 14 февраля начали появляться сообщения о взрывах во временно оккупированном Крыму в районе Алупки. Местные паблики начали писать, что на дно мог пойти ВДК "Цезарь Куников". Впоследствии эту информацию подтвердило ГУР Минобороны Украины.

Фокус собрал, что известно об атаке и какую роль выполнял корабль, который стал четвертым большим десантным кораблем РФ на Черном море, который уничтожила Украина.