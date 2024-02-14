Як "Цезарь Куников" тонув: у Defense Express розповіли про "дивацтва" моряків РФ (відео)

Російські матроси безуспішно намагалися з автоматів відбити атаку морських дронів Magura V5. Українські безпілотники атакували ворожий корабель зграєю із різних ракурсів, послідовно уражаючи його у ключові точки, розповідають аналітики.

Related video

У вівторок, 14 лютого, фахівці Головного управління розвідки Міноборони разом із іншими Силами безпеки й оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куников" Чорноморського флоту РФ. У розвідці оприлюднили відео, як тонув ще один російський корабель. На порталі Defense Express проаналізували роботу морських дронів Magura V5, які брали участь в операції ГУР.

Перший дрон наближався до ВДК "Цезарь Куников" з боку берега. Його мета була уразити носову частину корабля, де знаходиться носова апарель. Вона сама по собі є вразливим місцем великих десантних кораблів. Попри наявність на борту ВДК двох 57-мм спарених автоматичних гармат АК-725 на відео їх роботи не видно.

ВДК "Цезарь Куников" Фото: Defense Express

Далі бачимо, як по російському кораблю бігають та метушаться моряки, деякі з них намагаються з автоматів поцілити в морський дрон Magura V5.

Фото: Defense Express

Аналітики припускають, ймовірно, перший дрон таки влучив у носову частину корабля. І "Цезарь Куников" отримав першу пробоїну у головному трюмі. Тим часом інший БПЛА Magura V5 наближається до цілі вже з боку моря. І фіксує моряка з автоматом, який намагається захистити корабель.

Фото: Defense Express

Удар з іншого борту корабля приходиться на відсік з силовою установкою, яка знаходиться в останній третині корпусу. Завдяки тепловізору її добре видно. Після першого ураження у цю частину корпусу до корабля прямує ще один дрон, який не лише фіксує ураження, а й збільшує їх. І, зрештою, ще один БПЛА і "Цезарь Куников" фактично вже лежить на боку.

Фото: Defense Express

Нагадаємо, вранці 14 лютого почали з'являтися повідомлення про вибухи в тимчасово окупованому Криму в районі Алупки. Місцеві пабліки почали писати, що на дно міг піти ВДК "Цезарь Куников". Згодом цю інформацію підтвердило ГУР Міноборони України.

Фокус зібрав, що відомо про атаку і яку роль виконував корабель, який став четвертим великим десантним кораблем РФ на Чорному морі, який знищила Україна.