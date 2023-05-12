У Польщі підтвердили, що проґавили російську ракету, яка впала під Бидгощем

Глава Міноборони країни висловив претензії на адресу військового командування, яке не поінформувало Центр урядової безпеки та інші служби щодо наближення до Польщі російської ракети.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 11 травня офіційно підтвердив, що під Бидгощем 16 грудня 2022 року впала саме російська крилата ракета, яка пролетіла над територією країни понад 400 км. По суті Варшава визнала той факт, що країна була атакована ракетою Російської Федерації. Про це повідомляє польський інформаційний телеканал TVP Info.

Глава оборонного відомства у зв'язку з інцидентом висловив претензії на адресу військового командування країни, яке в цій ситуації не виконали своїх обов'язків, навіть після того, як українська сторона попередила про об'єкт, що наближається до польського простору, який міг бути ракетою. Блащак заявив, що не отримав адекватної інформації від оперативного командувача, але сказав, що будь-які персональні або дисциплінарні рішення прийматимуться після консультації з президентом.

"Одразу після отримання повідомлення про те, що об'єкт, знайдений у Замості під Бидгощем, може бути російською крилатою ракетою, я розпорядився почати перевірку в оперативному командуванні збройних сил", — сказав міністр.

Водночас Блащак зазначив, що дії Центру повітряних операцій були правильними, оскільки оперативні командири поінформували начальство та доповіли про невідомий об'єкт, що з'явився у повітряному просторі Польщі. Проте відповідальна особа не повідомила про це Міністерство оборони і не поінформувала Центр урядової безпеки та інші служби, передбачені процедурами, наголосив Блащак.

Нагадаємо, польські ЗМІ 10 травня опублікували інформацію про експертизу знайдених під Бидгощем уламків ракети. Попередньо експертами було встановлено, що виявлений об'єкт виявився російською ракетою Х-55.

Тим часом раніше повідомлялося, що уламки ракети виявилися не через запуски з інших держав. Співрозмовник радіостанції RMF FM розповів, що ракета могла потрапити в цю локацію, оскільки ВПС Польщі має на озброєнні літаки МіГ-29, які здатні використовувати радянські ракети.