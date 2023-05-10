Ракета під Бидгощем виявилася російською Х-55: польські ЗМІ розкрили подробиці розслідування

Такого висновку журналісти дійшли на основі експертизи польського Технологічного інституту ВПС. Якщо дані підтвердяться, це означатиме, що російська ракета пролетіла над Польщею кілька сотень кілометрів.

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Міністерство оборони 27 квітня повідомило у соціальних мережах про те, що за 15 км від польського міста Бидгощ було знайдено останки невідомого військового об'єкту. Згодом з'явилися попередні дані експертів Технологічного інституту ВПС Польщі (ITWL), які дійшли висновку, що знайдений об'єкт виявився російською ракетою Х-55. Про це 10 травня повідомило польське видання Rzeczpospolita.

Автори публікації нагадали, що поблизу міста Бидгощ наприкінці квітня було знайдено уламки ракети, після чого прем'єр-міністр Матеуш Моравецький визнав, що об'єкт може бути російською ракетою, запущеною під час масованої ракетної атаки на Україну у грудні 2022 року. Тоді стверджувалося, що під час атаки росіяни втратили контроль над однією з ракет, і, схоже, ця версія підтверджується на основі експертного висновку Технологічного інституту ВПС.

Якщо ця версія підтвердиться, пишуть оглядачі, це означатиме, що російська ракета, втративши управління, перетнула східний польський кордон і пролетіла територією Польщі кілька сотень кілометрів. При цьому журналісти звернули увагу, що ракета Х-55 може нести ядерну боєголовку та вражати цілі на відстані до 3000 км, хоча росіяни зазвичай використовують із нею імітатор ядерної бойової частини.

"Якщо інформація про те, що під Бидгощем було знайдено ракету Х-55, підтвердиться, це означає, що, швидше за все, це ракета, випущена російським військовим літаком під час однієї з атак на Україну", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, польські силовики 27 квітня знайшли біля Бидгоща уламки ракети "повітря-земля", на якій були написи російською мовою. При цьому бойова частина на ній була відсутня. Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що виявлені поблизу міста Бидгощ опинилися там не через запуски з інших держав, оскільки таке озброєння входить до складу армії Польщі.