Ракета под Быдгощем оказалась российской Х-55: польские СМИ раскрыли подробности расследования

К такому выводу журналисты пришли на основе экспертизы польского Технологического института ВВС. Если данные подтвердятся, это будет означать, что российская ракета пролетела над Польшей несколько сот километров.

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Министерство обороны 27 апреля сообщило в социальных сетях о том, что в 15 км от польского города Быдгощ были найдены останки неопознанного военного объекта. Позже появились предварительные данные экспертов Технологического института ВВС Польши (ITWL), которые пришли к выводу, что найденный объект оказался российской ракетой Х-55. Об этом 10 мая сообщило польское издание Rzeczpospolita.

Авторы публикации напомнили, что вблизи города Быдгощ в конце апреля были найдены обломки ракеты, после чего премьер-министр Матеуш Моравецкий признал, что объект может быть российской ракетой, запущенной во время массированной ракетной атаки на Украину в декабре 2022 года. Тогда утверждалось, что во время атаки россияне потеряли контроль над одной из ракет, и похоже эта версия подтверждается на основе экспертного заключения Технологического института ВВС.

Если эта версия подтвердится, пишут обозреватели, это будет означать, что российская ракета, потеряв управление, пересекла восточную польскую границу и пролетела по территории Польши несколько сот километров. При этом журналисты обратили внимание, что ракета Х-55 может нести ядерную боеголовку и поражать цели на расстоянии до 3000 км, хотя россияне обычно используют с ней имитатором ядерной боевой части.

"Если информация о том, что под Быдгощем была найдена ракета Х-55, подтвердится, это означает, что, скорее всего, это ракета, выпущенная российским военным самолетом во время одной из атак на Украину", — говорится в материале.

Напомним, польские силовики 27 апреля нашли возле Быдгоща обломки ракеты "воздух-земля" на которой были надписи на русском языке. При этом боевая часть на ней отсутствовала. Позже в польских СМИ появилась информация о том, что обнаруженные вблизи города Быдгощ, оказались там не через запуски из других государств, поскольку такое вооружение входит в состав армии Польши.