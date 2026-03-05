США та Ізраїль знищили пускові для балістики та Шахедів в Ірані: як провели спецоперацію (відео)

Сполучені Штати Америки та Ізраїль завдали серію повітряних ударів по Ірану, використавши по одній ракеті на кожну вантажівку для пуску балістичних ракет, дронів-камікадзе "Шахед" та інших засобі ураження. При цьому Білий дім оформив кадри атаки у стилістиці гри Call of Duty, показавши війну як видовище.

Кадри з відпрацюванням авіації США та Ізраїлю по цілях в Ірані з'явились зранку 5 березня у соцмережі X. При цьому Білий дім першими кадрами показав, начебто починається комп'ютерна гра, а потім з'явилась серія атак на військові цілі. Серед уражених об'єктів з'явився корабель IRIS Dena, який потопили ударом торпеди біля берегів Шрі-Ланки.

На відео від американських військових з'явились пускові установки для балістичних ракет Ірану, замасковані під вантажівки. При цьому удари завдали по рухомих цілях, а потім відстежували результати за допомогою розвідувальних дронів та супутника. На відео потрапили також пускові установки для "Шахедів" та навіс, під яким поклали БпЛА, готуючись до наступного пуску. На відео армії США бачимо, що усі цілі були знищені ракетами різних типів. Ракети запускались з літаків та кораблів і при цьому їм не заважали засоби ППО Ірану, які, ймовірно, були винищені у першу години війни 28 лютого.

Відео дня

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також відзвітувала про атаки по Ірану. У кадр потрапила замаскована вантажівка у районі Кума, яка була готова випустити балістичну ракету у бік ізраїльтян. У попередньому дописі ЦАХАЛ проінформував про знищення "десятків" цілей, причетних до ударів балістики по Ізраїлю.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, 4 березня Фокус писав про нову хвилю ударів США та Ізраїлю по військових цілях в Тегерані. На відео з місця подій показали хмари вогню та диму, які здійнялись після влучання ракет. Медіа повідомляли, що могли відбутись удари по базі військової поліції Корпусу вартових ісламської революції у одному з передмість.

Ще одна ціль бомбардувань — це технологічний центр Пардіс, розташований на схід від Тегерану. У центрі працювали над іранською ракетною програмою та створювали електроніку для використання на війну. Крім того, у перші дні війни в Ірані під ударом опинився ядерний центр Натазз. OSINTери опублікували інфографіку з точками ударів з 2020 по 2026 рік та вказали останні влучання. З'ясувалось, що могла отримати пошкодження енергетична інфраструктура, яка живить весь об'єкт і також підземні центрифуги для збагачення урану.

Нагадуємо, армія США вдарила по корвету "Шахід Сайяд Ширазі" в Ормузькій затоці, продовжуючи винищувати морські спроможності КВІР. Крім того, Пентагон опублікував кадри роботи підводного човна по іранському фрегату IRIS Dena: показав відео з перископа, як торпеда Mk.48 влучила по цілі.