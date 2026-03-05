США и Израиль уничтожили пусковые для баллистики и шахедов в Иране: как провели спецоперацию (видео)

Соединенные Штаты Америки и Израиль нанесли серию воздушных ударов по Ирану, использовав минимум по одной ракете на каждый грузовик для пуска баллистических ракет, дронов-камикадзе "Шахед" и других средств поражения. При этом Белый дом оформил кадры атаки в стилистике игры Call of Duty, показав войну как зрелище.

Кадры с отработкой авиации США и Израиля по целям в Иране появились утром 5 марта в соцсети X. При этом Белый дом первыми кадрами показал, будто начинается компьютерная игра, а затем появилась серия атак на военные цели. Среди пораженных объектов появился корабль IRIS Dena, который потопили ударом торпеды у берегов Шри-Ланки.

На видео от американских военных появились пусковые установки для баллистических ракет Ирана, замаскированные под грузовики. При этом удары нанесли по движущимся целям, а затем отслеживали результаты с помощью разведывательных дронов и спутника. На видео попали также пусковые установки для "Шахедов" и навес, под которым положили БпЛА, готовясь к следующему пуску. На видео армии США видим, что все цели были уничтожены ракетами различных типов. Ракеты запускались с самолетов и кораблей и при этом им не мешали средства ПВО Ирана, которые, вероятно, были уничтожены в первые часы войны 28 февраля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также отчиталась об атаках по Ирану. В кадр попал замаскированный грузовик в районе Кума, который был готов выпустить баллистическую ракету в сторону израильтян. В предыдущем посте ЦАХАЛ проинформировал об уничтожении "десятков" целей, причастных к ударам баллистики по Израилю.

Война в Иране — детали

Отметим, 4 марта Фокус писал о новой волне ударов США и Израиля по военным целям в Тегеране. На видео с места событий показали облака огня и дыма, которые поднялись после попадания ракет. Медиа сообщали, что могли состояться удары по базе военной полиции Корпуса стражей исламской революции в одном из пригородов.

Еще одна цель бомбардировок — это технологический центр Пардис, расположенный к востоку от Тегерана. В центре работали над иранской ракетной программой и создавали электронику для использования на войну. Кроме того, в первые дни войны в Иране под ударом оказался ядерный центр Натазз. OSINTеры опубликовали инфографику с точками ударов с 2020 по 2026 год и указали последние попадания. Выяснилось, что могла получить повреждения энергетическая инфраструктура, которая питает весь объект и также подземные центрифуги для обогащения урана.

Напоминаем, армия США ударила по корвету"Шахид Сайяд Ширази" в Ормузском заливе, продолжая истреблять морские способности КСИР. Кроме того, Пентагон опубликовал кадры работы подводной лодки по иранскому фрегату IRIS Dena: показал видео с перископа, как торпеда Mk.48 попала по цели.