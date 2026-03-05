Іран вперше використав морський дрон для удару по танкеру: кадри влучання (відео)

Корпус вартових ісламської революції продовжив морське протистояння та вперше вдарив морським дроном по нафтовому танкеру у Перській затоці, повідомили у мережі. Тим часом Тегеран підтвердив атаку. Крім того, стало відомо, що може іти мова про танкер Sonangol Namibe, який прямував в Китай. Як відпрацював морський дрон бойовиків КВІР та чи є розлив нафти внаслідок влучання?

Удар по нафтовому танкеру відбувся неподалік від Кувейту, написали у інформаційному акаунті Clash Report у соцмережі X. При цьому на відео, взятому у іранському Telegram-каналі, о 13:30 5 березня з'явився запис ймовірної морської атаки.

На 17-секундному відео — монітор, на якому транслюють запис атаки морського дрона. Бачимо на екрані, як пристрій несеться до борту судна, врізається і з'являються іскри та спалахи від влучання. На сьогодні не ясно, чи справді ідеться про атаку безекіпажного катера Ірану, який атакував нафтовий танкер. Також не вказана ні дата запису, ні можлива точка удару.

Водночас 5 березня з'явилась заява центру морської безпеки Британії UKMTO, якій ішлося про удар по танкеру у районі порту Мубарак Аль-Кабір в Кувейті. З'ясувалось, що інцидент відбувся о 22:40 UTC 4 березня (тобто о 0:40 за Києвом). Капітан корабля чув гучний вибух з лівого борту і при цьому помітив морський катер, який швидкої покидав місце подій. Згідно з попередньою інформацією через пробоїну у борту корабля почала виливатись нафта, але згодом уточнили, що це баластна вода. При цьому UKMTO зафіксував п'ять випадків атак різного типу на кораблі в Перській та Оманській затоці: тричі 1 березня (північ від Маската в Омані, на північний захід від Міна-Сакр в ОЕА, на захід від Шарджі ОАЕ) та двічі 4 березня (на схід від Фуджейри ОАЕ та біля Кувейту).

Війна в Ірані — атаки на танкери 1-4 березня Фото: UKMTO

Тим часом на порталі Lloyd's List написали, що справді відбулась атака на корабель Sonangol Namibe (IMO: 9325049). Sonangol Namibe — танкер під прапором багамських островів та прямувало з Іраку у Китай. Корабель призначений для перевезення сирої нафти та має розміри 274 та 48 м.

Війна в Ірані — танкер Sonangol Namibe Фото: marinetraffic.com

Війна в Ірані — деталі морського протистояння

Зазначимо, Фокус писав про морську сторону війни в Іраку, під час якої Тегеран атакував танкери та нафтові термінали, а США — військові кораблі КВІР. Зокрема, американська армія пошкодила близько 10 кораблів, з них відомо назви трьох — це IRGC Navy Jamaran, IRIS Shahid Sayyad Shirazi та IRIS Dena. При цьому останній потонув через удар торпеди Mk.48, впущеної з підводного човна армії США.

Тим часом медіа писали про удари Тегерану по нафтових заводах на берегах Перської затоки та по нафтових терміналах. Серед інших, під ударом опинився один з найбільших НПЗ ARAMCO Близького Сходу. Крім того, відбулася серія атак на нафтові танкери: КВІР заявив, що блокує Ормузьку протоку.

Нагадуємо, 5 березня Білий дім та Армія оборони Ізраїлю опублікували відео з кадрами ударів по пускових установках балістики та "Шахедів" Ірану. Крім того, показали роботу в винищувача F-35, який збив іранський літак Як-130, куплений у Росії.