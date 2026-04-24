"Російська атака може статися за місяці": Туск попередив, що США не захистять Європу від РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що він сумнівається, що США виконуватимуть свої зобов'язання перед НАТО щодо захисту союзників, якщо Росія вторгнеться в країни східного флангу Альянсу.

За його словами, така атака Москви може статися вже за декілька місяців. Про це лідер польського уряду Дональд Туск сказав у інтерв'ю Financial Times.

Видання відзначає, що побоювання, які висловлює польський прем'єр, свідчать про невизначеність всієї Європи після погроз з боку Трампа.

Крім того, Туск наголосив, що сумнівається, що НАТО все ще є тим Альянсом, який зможе політично та логістично відреагувти на загрозу, наприклад, з боку Росії. Зокрема він нагадав, що деякі члени НАТО, зокрема США, зробили вигляд, що нічого сталося, коли на територію Польщі залетіло близько 20 безпілотників.

Водночас він уточнив, що не ставить під сумнів статтю 5 щодо взаємної оборони країнами Альянсу, однак він хотів би, щоб у випадку вторгнення гарантії перетворилися на щось практичне.

"Це щось справді серйозне. Я говорю про короткострокові перспективи, місяці, а не роки. Для нас справді важливо знати, що всі ставитимуться до зобов’язань перед НАТО так само серйозно, як і Польща", – сказав він, маючи на увазі, що можливе вторгнення Росії може статися вже дуже скоро.

Туск відзначив, що США ставляться до Польщі як до найкращого та найближчого свого союзника в Європі, однак він хоче бути впевнений, що якщо щось станеться, то американці допоможуть у захисті східного флангу. Однак іноді він сумнівається в тому, що п'ята стаття буде застосована повноцінно.

"У вересневу ніч (у вересні 2025 року) у мене виникли деякі проблеми, коли росіяни влаштували досить масштабну провокацію за допомогою безпілотників. Мені було нелегко переконати наших партнерів у НАТО, що це не був випадковий інцидент, а добре спланована та підготовлена ​​провокація проти Польщі", — розповів Туск, додавши, що деякі з його колег зробили вигляд, що нічого не сталося.

Попередження Туска пролунало на тлі саміту ЄС на Кіпрі, на якому обговорюється пункт блоку про взаємну оборону, статтю 42.7 договору ЄС. Це обговорення стало відповіддю на погрози Трампа вийти з НАТО та неоднозначні формулювання щодо дотримання статті 5.

ЄС від початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році системно намагається збільшити фінансування сектору оборони, зокрема фінансування закупівель зброї, координацію виробництва зброї та об'єднання держав-членів навколо спільної оборонної інфраструктури, такої як засоби боротьби з безпілотниками.

Польський лідер заявив, що обговорення статті 42.7 стосуватимуться визначення практичних способів, якими країни підтримуватимуть одна одну у разі нападу.

"Якщо ви хочете мати справжній альянс не лише на папері, вам потрібні справжні інструменти та реальна сила, коли йдеться про оборонні інструменти та мобільність військових з країни в країну тощо. Це дуже практична проблема сьогодення. Ось чому моя ідея зараз і моя місія — реінтегрувати Європу. Це означає спільну оборону... спільні зусилля для захисту наших східних кордонів", — резюмував Туск.

За його словами, якщо від війни в Україні є позитивні наслідки, то це — один із них: Європа усвідомлює необхідність триматися разом.

