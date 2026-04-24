"Российская атака может произойти через месяцы": Туск предупредил, что США не защитят Европу от РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что он сомневается, что США будут выполнять свои обязательства перед НАТО по защите союзников, если Россия вторгнется в страны восточного фланга Альянса.

По его словам, такая атака Москвы может произойти уже через несколько месяцев. Об этом лидер польского правительства Дональд Туск сказал в интервью Financial Times.

Издание отмечает, что опасения, которые высказывает польский премьер, свидетельствуют о неопределенности всей Европы после угроз со стороны Трампа.

Кроме того, Туск отметил, что сомневается, что НАТО все еще является тем Альянсом, который сможет политически и логистически отреагировать на угрозу, например, со стороны России. В частности он напомнил, что некоторые члены НАТО, в частности США, сделали вид, что ничего не произошло, когда на территорию Польши залетело около 20 беспилотников.

В то же время он уточнил, что не ставит под сомнение статью 5 о взаимной обороне странами Альянса, однако он хотел бы, чтобы в случае вторжения гарантии превратились во что-то практическое.

"Это что-то действительно серьезное. Я говорю о краткосрочных перспективах, месяцах, а не годах. Для нас действительно важно знать, что все будут относиться к обязательствам перед НАТО так же серьезно, как и Польша", — сказал он, имея в виду, что возможное вторжение России может произойти уже очень скоро.

Туск отметил, что США относятся к Польше как к лучшему и ближайшему своему союзнику в Европе, однако он хочет быть уверен, что если что-то произойдет, то американцы помогут в защите восточного фланга. Однако иногда он сомневается в том, что пятая статья будет применена полноценно.

"В сентябрьскую ночь (в сентябре 2025 года) у меня возникли некоторые проблемы, когда россияне устроили довольно масштабную провокацию с помощью беспилотников. Мне было нелегко убедить наших партнеров в НАТО, что это не был случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши", — рассказал Туск, добавив, что некоторые из его коллег сделали вид, что ничего не произошло.

Предупреждение Туска прозвучало на фоне саммита ЕС на Кипре, на котором обсуждается пункт блока о взаимной обороне, статью 42.7 договора ЕС. Это обсуждение стало ответом на угрозы Трампа выйти из НАТО и неоднозначные формулировки по соблюдению статьи 5.

ЕС с начала вторжения России в Украину в 2022 году системно пытается увеличить финансирование сектора обороны, в частности финансирование закупок оружия, координацию производства оружия и объединение государств-членов вокруг общей оборонной инфраструктуры, такой как средства борьбы с беспилотниками.

Польский лидер заявил, что обсуждение статьи 42.7 будут касаться определения практических способов, которыми страны будут поддерживать друг друга в случае нападения.

"Если вы хотите иметь настоящий альянс не только на бумаге, вам нужны настоящие инструменты и реальная сила, когда речь идет об оборонных инструментах и мобильности военных из страны в страну и тому подобное. Это очень практическая проблема сегодняшнего дня. Вот почему моя идея сейчас и моя миссия — реинтегрировать Европу. Это означает совместную оборону... совместные усилия для защиты наших восточных границ", — резюмировал Туск.

По его словам, если от войны в Украине есть положительные последствия, то это — один из них: Европа осознает необходимость держаться вместе.

Ранее бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил о том, что США вряд ли будут помогать Европе, если та вступит в войну с Россией. В то же время он утверждает, что вопрос войны РФ и Европы не является безосновательным.

Напомним, что Министерство обороны Эстонии заявило об информационной кампании России вокруг Нарвы как части провокационной стратегии. В Таллинне считают, что эти нарративы направлены на разжигание напряжения и внутреннего раскола в обществе.

Ранее мы также информировали, что Эстония отказалась задерживать российские танкеры "теневого флота" в Балтийском море из-за риска военной эскалации. Командующий ВМС Иво Варк заявил, что Москва может ответить силовой защитой таких судов.