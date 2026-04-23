"Хочуть надати ноу-хау": Франція і Польща відпрацюють сценарій ядерного удару по РФ, — ЗМІ

Франція та Польща готуються до спільних військових навчань, під час яких відпрацьовуватимуть сценарії ударів по цілях на території Росії. Головна особливість цих маневрів полягає в тому, що до них буде залучений французький компонент ядерного стримування, і ці плани вже називають новим етапом безпекової співпраці між двома країнами.

Як пише Wirtualna Polska, навчання планують провести найближчим часом у Балтійському морі та на півночі Польщі. Так, після нещодавніх переговорів Еммануеля Макрона з Дональдом Туском політичні домовленості поступово переходять у практичну площину.

За даними видання, польські військові під час маневрів відповідатимуть за пошук і супровід цілей, а також за удари звичайним озброєнням. Зокрема, йдеться про використання винищувачів F-16 із далекобійними ракетами JASSM-ER. Саме вони мають працювати по важливих стратегічних об’єктах. Французька сторона, своєю чергою, залучить літаки Rafale, здатні нести ракети ASMP із ядерними боєголовками.

Водночас постійного розміщення французської ядерної зброї в Польщі не передбачається. Йдеться лише про тимчасову присутність у межах навчань або окремих ротаційних місій. Остаточне рішення щодо застосування такого озброєння, як і раніше, залишатиметься виключно за президентом Франції.

У статті зазначають, що у Варшаві нову співпрацю сприймають як додатковий елемент безпеки на тлі дедалі агресивнішої політики Кремля. Загалом, Польща вже давно заявляє про необхідність посилення оборонних гарантій і паралельно розвиває військові контакти з іншими європейськими партнерами, зокрема країнами Півночі.

"Ключ до цих планів полягає в тому, що польсько-французький військовий підрозділ, який будується, буде, певним чином, поза межами бюрократії НАТО. Розробка спільних процедур дозволить набагато швидше приймати оборонні рішення. Сценарії польсько-французьких навчань слугуватимуть додатковими планами дій у разі нападу Росії, але вони не будуть активовані після тривалих обговорень відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору", – каже джерело у польській армії.

Для Франції ж зближення з Польщею також має стратегічне значення. У матеріалі пояснюють, що Париж прагне посилити власну роль у системі європейської безпеки та зміцнити позиції. Крім того, співпраця може охопити не лише оборону, а й промисловість. Зокрема, французькі компанії зацікавлені в участі у великих польських проєктах.

"Французи усвідомлюють, що ми можемо запропонувати грубу силу. До середини 2030-х років у нас буде одна з найбільших армій у Європі. Вони хочуть надати ноу-хау та тип озброєння, якого немає в Польщі. Тобто ядерні сили", – пояснює співрозмовник Wirtualna Polska з армії.

Після зустрічі з французьким лідером, Дональд Туск заявив, що питання стратегічної безпеки обговорюються без зайвого розголосу. За його словами, Європа повинна бути готовою самостійно захищати себе й діяти більш рішуче в умовах нових загроз.

Водночас експерти вважають, що майбутні навчання матимуть не лише військовий, а й політичний ефект. Загалом, протягом багатьох років Росія включала до власних маневрів сценарії ударів по Польщі та інших країнах НАТО. Тому тепер Варшава і Париж демонструють, що готові відповідати на такі виклики конкретними кроками.

Окремим фактором залишається посилення російської військової присутності в Білорусі. Як відомо, Москва перекинула туди ядерні засоби та нові ракетні системи.

Паралельно Франція модернізує власний арсенал стримування, і окрім уже наявних ракет ASMP, країна працює над новими далекобійними системами з гіперзвуковими можливостями. До частини таких програм планують залучати і партнерів, серед яких є Польща.

