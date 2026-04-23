"Хотят предоставить ноу-хау": Франция и Польша отработают сценарий ядерного удара по РФ, — СМИ

Франция и Польша готовятся к совместным военным учениям, во время которых будут отрабатывать сценарии ударов по целям на территории России. Главная особенность этих маневров заключается в том, что к ним будет привлечен французский компонент ядерного сдерживания, и эти планы уже называют новым этапом сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.

Как пишет Wirtualna Polska, учения планируют провести в ближайшее время в Балтийском море и на севере Польши. Так, после недавних переговоров Эммануэля Макрона с Дональдом Туском политические договоренности постепенно переходят в практическую плоскость.

По данным издания, польские военные во время маневров будут отвечать за поиск и сопровождение целей, а также за удары обычным вооружением. В частности, речь идет об использовании истребителей F-16 с дальнобойными ракетами JASSM-ER. Именно они должны работать по важным стратегическим объектам. Французская сторона, в свою очередь, привлечет самолеты Rafale, способные нести ракеты ASMP с ядерными боеголовками.

В то же время постоянного размещения французского ядерного оружия в Польше не предвидится. Речь идет лишь о временном присутствии в рамках учений или отдельных ротационных миссий. Окончательное решение о применении такого вооружения, как и раньше, будет оставаться исключительно за президентом Франции.

В статье отмечается, что в Варшаве новое сотрудничество воспринимают как дополнительный элемент безопасности на фоне все более агрессивной политики Кремля. В общем, Польша уже давно заявляет о необходимости усиления оборонных гарантий и параллельно развивает военные контакты с другими европейскими партнерами, в частности странами Севера.

"Ключ к этим планам заключается в том, что польско-французское военное подразделение, которое строится, будет, определенным образом, вне бюрократии НАТО. Разработка совместных процедур позволит гораздо быстрее принимать оборонные решения. Сценарии польско-французских учений будут служить дополнительными планами действий в случае нападения России, но они не будут активированы после длительных обсуждений в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора", — говорит источник в польской армии.

Для Франции же сближение с Польшей также имеет стратегическое значение. В материале объясняют, что Париж стремится усилить свою роль в системе европейской безопасности и укрепить позиции. Кроме того, сотрудничество может охватить не только оборону, но и промышленность. В частности, французские компании заинтересованы в участии в крупных польских проектах.

"Французы осознают, что мы можем предложить грубую силу. К середине 2030-х годов у нас будет одна из крупнейших армий в Европе. Они хотят предоставить ноу-хау и тип вооружения, которого нет в Польше. То есть ядерные силы", — объясняет собеседник Wirtualna Polska из армии.

После встречи с французским лидером, Дональд Туск заявил, что вопросы стратегической безопасности обсуждаются без лишней огласки. По его словам, Европа должна быть готова самостоятельно защищать себя и действовать более решительно в условиях новых угроз.

В то же время эксперты считают, что будущие учения будут иметь не только военный, но и политический эффект. В общем, в течение многих лет Россия включала в собственные маневры сценарии ударов по Польше и другим странам НАТО. Поэтому теперь Варшава и Париж демонстрируют, что готовы отвечать на такие вызовы конкретными шагами.

Отдельным фактором остается усиление российского военного присутствия в Беларуси. Как известно, Москва перебросила туда ядерные средства и новые ракетные системы.

Параллельно Франция модернизирует собственный арсенал сдерживания, и кроме уже имеющихся ракет ASMP, страна работает над новыми дальнобойными системами с гиперзвуковыми возможностями. К части таких программ планируют привлекать и партнеров, среди которых есть Польша.

