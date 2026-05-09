Трамп анонсировал масштабное сокращение американских войск в ФРГ: рассматривает переброску в Польшу

Президент США подтвердил, что может дать приказ передислоцировать американский контингент из Германии в Польшу. В Варшаве уже отреагировали на заявление Дональда Трампа.

Глава Белого дома раздумывает, чтобы перевезти войска США, которые сейчас дислоцируются в Германии, в соседнюю Польшу. Об этом Дональд Трамп рассказал в интервью каналу Fox News.

"Ну, Польше бы этого хотелось. У нас прекрасные отношения с Польшей. У меня прекрасные отношения с президентом", — заявил американский лидер.

Также Трамп отметил, что ранее поддержал польского политика, который победил во время выборов президента.

"Он замечательный боец, он замечательный парень. Он мне очень нравится, поэтому и такое возможно", — не исключает президент США перемещения американского контингента в Европе.

Как отреагировали в Польше

В Варшаве уже заявили, что готовы принять дополнительные американские силы.

Відео дня

"Польша готова принять дополнительные американские войска для укрепления восточного фланга НАТО и обеспечения еще лучшей защиты Европы", — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, добавив что такой союз является основой безопасности.

На данный момент во Вроцлаве, Повидзе, Ласке и Дравско-Поморском воеводстве Польши строятся или расширяются американские базы.

Сокращение американских войск

В начале мая телеканал CNN сообщал, что Пентагон в течение года собирается вывести из ФРГ около 5000 военнослужащих. И в Германии должно было оставаться более 30 000 солдат.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, как информирует Reuters, что ожидал подобного решения от США, потому что оно стало отказом европейских стран, в том числе и ФРГ, помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.

Важно

"Это не наша война": глава Минобороны Германии отреагировал на просьбу Трампа

Зато Германия собирается увеличить количество собственных вооруженных сил с нынешних 185 000 до 260 000 человек.

Позже Трамп, отвечая на вопрос СМИ, уточнил, что сокращение армии в Германии состоится в больших масштабах, чем заявлялось ранее.

"Мы сокращаем гораздо больше, чем на 5000", — сказал Трамп.

Напомним, в конце апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что он сомневается, что США будут выполнять свои обязательства перед НАТО по защите союзников, если Россия вторгнется в страны восточного фланга Альянса.

Также, как писал Фокус, Франция и Польша готовятся к совместным военным учениям, во время которых будут отрабатывать сценарии ударов по целям на территории России.