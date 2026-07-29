Зеленский прилетел в Люблин: о чем будет говорить с Туском на первой встрече после скандала с УПА

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Люблина, сообщили СМИ. Стало известно, что глава украинского государства проведет беседу с польским премьером Дональдом Туском. Беседа состоится после июньского скандала с УПА и после июльского визита в Вашингтон. Что известно о встрече Зеленского и Туска?

В полдень 29 июля СМИ RFM24 сообщило о прилете Зеленского в Люблин. При этом СМИ обратили внимание на сообщение канцелярии польского премьера о том, что у Туска запланирована встреча с украинским президентом.

Официальная информация о встрече Туска и Зеленского появилась в аккаунте X канцелярии премьера в 12:31. Указано, что встреча действительно состоится в Люблине. Основная тема беседы — переговоры в США и разговор с президентом Дональдом Трампом. Других подробностей нет, поэтому неизвестно, например, как долго продлится встреча и какие еще темы будут обсуждать политики. Кроме того, неясно, будут ли обсуждаться вопросы производства ракет Patriot или рост числа нападений на украинцев.

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Польско-украинский скандал — встреча Зеленского и Туска 29 июля Фото: Скриншот

На страницах социальных сетей Туска и Зеленского пока не появилось никакой информации о встрече в Люблине

Польско-украинский скандал — подробности

Отметим, что Фокус писал о польско-украинском скандале, разразившемся летом 2026 года. История началась с того, что президент Польши Кароль Навроцкий пригрозил лишить Зеленского государственной награды Ордена Белого Орла. Причина, которую привёл Навроцкий: присвоение имени "Героев УПА" героическому подразделению Сил обороны. Украинский президент некоторое время не реагировал на упреки польского президента. В итоге 19 июня Навроцкий объявил, что действительно забирает орден, а это решение должен был подтвердить или заблокировать Дональд Туск. Тем временем Зеленский заявил, что возвращает орден в Польшу: об этом же объявили трое других президентов Украины, у которых он был.

В то же время в СМИ появились сообщения о нападениях на украинцев в Польше. По данным польской полиции, за первое полугодие 2026 года таких случаев было 180, и это на треть больше, чем за аналогичный период 2025 года. Одно из последних нападений произошло 27 июля: в сети появились кадры, на которых видно, как трое поляков избили украинца и порезали ему шею. Двоих из трёх нападавших задержали, им грозит до пяти лет тюрьмы.

Помимо политических скандалов стали известны и другие вопросы, касающиеся сотрудничества Польши и Украины. В частности, польская сторона пожаловалась, что украинцы не хотят забирать ржавые истребители МиГ-29 и в обмен предоставлять технологии в области дронов. Кроме того, был поднят вопрос о производстве ракет Patriot, необходимых Украине для защиты от баллистических ракет РФ. Весной 2026 года Варшава получила лицензию на производство этих ракет, тогда как Киев до сих пор запрашивает эту лицензию у США.

Напоминаем, что вечером 28 июля СМИ сообщили о результатах визита Зеленского в Вашингтон.