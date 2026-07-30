Польша рассмотрит возможность передать Украине ракеты к Patriot, — Туск

После того, как в результате сегодняшней массированной российской атаки по Украине одна из ракет залетела на территорию Польши, премьер-министр этой страны Дональд Туск сделал заявление.

Он посетил место падения ракеты X-101 в Люблинском воеводстве, где во время брифинга пообещал, что Варшава в ближайшее время рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет в системы противовоздушной обороны Patriot, сообщает "Укринформ".

"После этого инцидента мы совместно с господином премьером (вицепремьером – министром национальной обороны РП Владиславом Косиняком-Камишем — прим. ред.) как можно быстрее рассмотрим вопрос дальнейшей помощи Украине, в частности передачи следующих ракет к системам Patriot, если возникнет такая потребность", — сказал глава польского правительства.

Также Туск поделился деталями своей беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне. По его словам, с вероятностью в 50% ближайшие 100 дней могут решить результат этой войны.

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Политик подчеркнул, что на данный момент ни одна страна в мире не имеет полной защиты воздушного пространства. Вместе с тем он выразил сомнения, что целью атаки российской ракеты была Польша. По его словам, военные были готовы применить средства ПВО, однако в этом не возникло необходимости.

Тем временем бывший руководитель разведывательного управления вооруженных сил Польши полковник Анджей Дерлатка рассказал, что под Люблином дислоцирован зенитно-ракетный комплекс Patriot, который должен был сбить российскую ракету Х-101, но не сделал этого.

Президент Зеленский сегодня снова обратился к партнерам с призывом усилить украинскую ПВО, поскольку российские ракеты убивают целые семьи украинцев. Он показал снимок погибшей под Кривым Рогом многодетной семьи Вороновых, которые стали жертвами атаки россиян.

Напомним, сегодня ночью на территорию Польши попала российская ракета, предположительно Х-101, которая взорвалась на поле возле поселка Тарнава-Колония.