"Шансы 50/50": Туск заявил, что есть 100 дней для решения войны РФ против Украины (видео)

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о шансах на завершение войны, о которых он беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. По оценкам, ситуация может разрешиться в течение ближайших 100 дней. Что нужно для того, чтобы война России против Украины действительно закончилась?

Заявление Туска о завершении войны прозвучало в Люблине, рядом с полем, на котором образовалась 10-метровая воронка от российской ракеты Х-101, взорвавшейся на польской территории в ночь на 30 июля. Во время пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале медиа DRM News, глава правительства Польши заявил о решении вопроса с войной в течение 100 дней и о том, что ключи к этому находятся в руках президента США Дональда Трампа. Кроме того, на видео слышно, что речь шла о терминалах Starlink от Илона Маска и о вкладе, который должна внести Варшава в дело достижения мира.

Мирные переговоры — комментарий Туска о войне см. с 25:26

Туск пояснил, что у него сложилось определенное впечатление о ходе войны после встречи с Зеленским в Люблине.

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"Следующие 100 дней могут решить исход этой войны. И шансы равны — 50 на 50. Многие механизмы находятся в руках президента Соединённых Штатов и нескольких других людей; такие решения, как решение Илона Маска относительно Starlink и других систем, имеют большое значение", — сказал он.

Также был озвучен план западных партнеров — чтобы Украина "не проиграла эту войну". Польский премьер отметил, что "некоторые вещи происходят вне политики" и что действия Польши "также имеют большое значение".

Помимо тезисов о дальнейшем ходе войны, Туск говорил о последствиях падения ракеты Х-101 в Польше. Чиновник уточнил, что глубина кратера составляет около пяти метров, а диаметр — 10 м. Также выяснилось, что за 20 секунд до границы украинский истребитель, преследовавший ракету, развернулся, поскольку существовала угроза сбития польского самолета. Премьер подчеркнул, что если бы Украина получила всю необходимую ей военную помощь от Запада, то такой ситуации не произошло бы.

"Когда я разговариваю с нашими коллегами в Европе, для нас это всё ещё актуально, хотя и появились трещины, но мы по-прежнему остаёмся точкой отсчёта. Европа готова вести себя так, как ведём себя мы. Но нравится это кому-то или нет, мы делаем все, во что действительно верим, чтобы Украина получила от нас всю возможную помощь в войне с Россией", — подытожил он.

Мирные переговоры — что известно о шансах на завершение войны

Отметим, что 28 июля президент Зеленский посетил Вашингтон и встретился с Дональдом Трампом, сообщает "Фокус". После беседы глава украинского государства заявил, что встреча прошла хорошо. Позже выяснилось, что итогом визита в США стало согласие двух американских переговорщиков, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, посетить Киев. Между тем СМИ перед визитом в Белый дом высказали предположения о том, о чем могла бы идти речь. Вероятно, Украина обсуждала ракеты Patriot для ПВО, военную помощь США и санкции против РФ.

Напоминаем, что 27 июля российские СМИ опубликовали фрагмент выступления российского диктатора Путина, в котором он высказался о продолжительности войны РФ против Украины.