"Шанси 50/50": Туск заявив, що є 100 днів для вирішення війни РФ проти України (відео)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про шанси на завершення війни, щодо яких він спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. За оцінками, ситуація може вирішитись протягом найближчих 100 днів. Що потрібне для того, щоб війна Росії проти України справді завершилась?

Заява Туска щодо завершення війни пролунала у Любліні, поруч з полем, на якому утворилась 10-метрова вирва від російської ракети Х-101, яка вибухнула на польській території в ніч на 30 липня. Під час пресконференції, яка транслювалась на YouTube-каналі медіа DRM News, глава уряду Польщі сказав про розв'язання питання з війною протягом 100 днів і про те, що ключі для цього знаходяться в руках президента США Дональд Трампа. Крім того, ішлося про термінали Starlink від Ілона Маска і про вклад, який має внести Варшава у справі досягнення миру, чути на відео.

Мирні переговори — коментар Туска про війну див. з 25:26

Туск пояснив, що має певні враження щодо перебігу війни після зустрічі з Зеленським у Любліні.

Відео дня

"Наступні 100 днів можуть вирішити цю війну. І це ситуація 50/50. Багато механізмів знаходяться в руках президента Сполучених Штатів та кількох інших людей; рішення, такі як рішення Ілона Маска щодо Starlink та інших систем, мають велике значення", — сказав він.

Також озвучений план західних партнерів, — щоб Україна "не програла цю війну". Польський прем'єр зауважив, що "деякі речі відбуваються поза політикою" і що дії Польщі "також мають велике значення".

Окрім тез про подальший перебіг війни, Туск говорив про наслідки падінні ракети Х-101 в Польщі. Посадовець уточнив, що глибина кратера — близько п'яти метрів, а діаметр — 10 м. Також з'ясувалось, що за 20 секунд льоту до кордону український винищувач, який летів за ракетою, розвернувся, оскільки могла бути загроза збиття польського літака. Прем'єр наголосив, що якби Україна отримала усю військову допомогу від Заходу, яку потребує, то такої ситуації не сталося б.

"Коли я розмовляю з нашими колегами в Європі, для нас це все ще існує, хоча з'явилися тріщини, але ми все ще є точкою відліку. Європа готова поводитися так, як ми поводимося. Але подобається це комусь чи ні, ми робимо все, у що справді віримо, щоб Україна отримала від нас усю можливу допомогу у війні з Росією", — підсумував він.

Мирні переговори — що відомо про шанси на завершення війни

Зазначимо, 28 липня президент Зеленський відвідав Вашингтон та зустрівся з Дональдом Трампом, розповів Фокус. Після розмови глава української держави заявив, що зустріч пройшла добре. Згодом з'ясувалось, що підсумок польоту у США — два американські переговорники, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, погодились відвідати Київ. Тим часом медіа перед візитом у Білий дім припустили, про що мала б іти мова. Ймовірно, Україна говорила про ракети Patriot для ППО, про військову допомогу США, про санкції проти РФ.

Нагадуємо, 27 липня росЗМІ опублікували фрагмент виступу російського диктатора Путіна, який висловився щодо тривалості війни РФ проти України.