Дрони атакують Саваслєйку: там розташована база РФ із носіями аеробалістих "Кинджалів" (відео)

На аеродромі "Саваслейка" в російській Нижньогородській області пролунали вибухи. Пабліки повідомляють про вибухи та пожежа на військовому летовищі ЗС РФ.

Наразі очевидці свідчать, що на аеродромі пролунали вибухи та почалася пожежа. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

"Триває атака дронів на аеродром "Саваслейка", де базуються винищувачі МіГ-31К, носії аеробалістичних ракет "Кинжал", — вказано в повідомленні.

Наразі місцева влада не коментує інформації про наслідки атаки та удари по військовому аеродрому. З відкритих джерел відомо, що летовище "Саваслейка" є місцем базування літаків МІГ-31К, який пускає аеробалістичні ракети "Кинджал" по території України.

Водночас український моніторинговий канал Strategic Control зазначає, що росіяни підняли в повітря 4 Міг-31К після початку атаки по аеродрому. Літаки вилетіли в бік Татарстану, вказують монітори.

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"4х МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", які прямують на аеродром "Бегішево". Ворог злякався атаки БпЛА та виводить борти з під удару", — зазначають в Strategic Control.

Раніше Фокус повідомляв про обсяги виробництва ракет і цілі РФ. Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький вказує, що росіяни призупинили виробництво ракет "Кинджалів" та Х-32.

Згодом стало відомо, як РЕБ відхиляє "Кинджали" та "Іскандери". Експерти додають, що такі ракета не зникають: вона може впасти за сотні метрів від визначеного об'єкта й усе одно вибухнути.