В Самаре раздались мощные взрывы: ракеты "Фламинго" поразили важный объект — осинтеры (видео)

В российском городе Самара раздались сильные взрывы, местные жители сообщают о возгорании. Обозреватели предполагают, что под ударом мог оказаться один из ключевых заводов РФ.

Мониторинговые каналы полагают, что местные жители в России зафиксировали попадания украинских ракет FP-5 "Фламинго". Об этом сообщает мониторинговый паблик Exilenova+.

По данным осинтеров, целью атаки украинских крылатых ракет FP-5 мог быть завод "Авиатек".Из открытых источников известно, что предприятие производит авиационное оборудование, управляемые зенитные ракеты, ракеты-мишени и компоненты для российских ракет Х-101 и Х-59, а также участвует в производстве ЗРК "Тор".

Впоследствии соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман опубликовал в своем Instagram видео с запуском крылатой ракеты "Фламинго". Также он репостнул видео мониторингового канала Exilenova+, который и сообщил о взрывах в Самаре.

Відео дня

В настоящее время в группах в соцсетях сообщается, что в месте попадания разразился масштабный пожар. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала, а местные жители в комментариях к видео отмечают, что слышали два звука пролета, характерных для крылатых ракет.

Позже специалисты по OSINT добавили, что объектом поражения мог быть не завод "Авиатек", а предприятие "ЦСКБ-Прогресс". Из открытых данных известно, что "ЦСКБ-Прогресс" — одно из ведущих российских предприятий, занимающихся разработкой, производством и эксплуатацией ракет-носителей среднего класса, а также автоматических космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и научных целей.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Новороссийске были поражены два фрегата РФ. В результате удара 12 августа по Новороссийску два российских фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" могли получить серьезные повреждения.

Впоследствии стало известно, что дроны атакуют базу РФ, на которой размещены носители "Кинжалов". В публичных группах сообщают о взрывах и пожаре на военном аэродроме ВС РФ.