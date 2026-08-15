У Самарі пролунали сильні вибухи: ракети "Фламінго" уразили важливий об'єкт — осінтери (відео)

У російському місті Самара пролунали сильні вибухи, місцеві повідомляють про початок займання. Осінтери припускають, що під атакою міг перебувати один з ключових заводів РФ.

Моніторингові канали вважають, що російські місцеві мешканці зафіксували влучання українських ракет FP-5 "Фламінго". Про це повідомляє моніторинговий паблік Exilenova+.

За даними осінтерів, ціллю атаки крилатих українських ракет FP-5 міг бути завод "Авіатек".З відкритих джерел відомо, що підприємство виробляє авіаційне обладнання, керовані зенітні ракети, ракети-мішені та компоненти для російських ракет Х-101 і Х-59, а також бере участь у виробництві ЗРК "Тор".

Згодом співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман випустив у своєму Х відео з запуском крилатої ракети "Фламінго". Також він репостнув відео моніторингового каналу Exilenova+, який і повідомив про вибухи в Самарі.

Відео дня

Наразі пабліки вказують, що на місті ураження почалася масивна пожежа. Інформацію про постраждалих чи загиблих поки що не надходила, а Місцеві мешканці в коментарях до відео вказують, що чули два звуки прольоту, характерних для крилатих ракет.

Пізніше Osint-фахівці додали, що об'єктом ураження міг бути не завод "Авіатек", а підприємство "ЦСКБ-Прогресс". З відкритих даних відомо, що "ЦСКБ-Прогресс" – одне з провідних російських підприємств, що займається розробкою, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі та наукових цілей.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Новоросійську уразили два фрегати РФ. Унаслідок удару 12 серпня по Новоросійську два російські фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен" могли отримати серйозні пошкодження.

Згодом стало відомо, що дрони атакують базу РФ із носіями "Кинджалів". Пабліки повідомляють про вибухи та пожежу на військовому летовищі ЗС РФ.