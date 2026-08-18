Москву атакують дрони: російська ППО "відпрацювала" по багатоповерхівці, — соцмережі (відео)

У ніч на 18 серпня у Москві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників. Дрони атакували російську столицю та Підмосков'я, у мережі пишуть про пожежу у житловій багатоповерхівці.

За попередньою інформацією, на околицях Москви російська протиповітряна оборона "відпрацювала" по житловій багатоповерхівці. Про це повідомили OSINT-аналітики.

У мережі поширили кадри нічної атаки. На відеороликах чутно звуки прольотів безпілотників у небі та вибухи, а також видно займання на верхніх поверхах житлового будинку. Однак офіційних даних про це на момент публікації не було.

Кадри атаки дронів на Москву

Атаку дронів на Москву підтвердив мер міста Сергій Собянін. Він близько 02:30 години повідомив, що ППО нібито збила спершу 6 дронів, які летіли на столицю РФ, а упродовж наступної години ще 17 безпілотників. Ще через деякий час Собянін написав, що ППО знищила 40 дронів на околицях Москви. За його словами, внаслідок цього сталося "падіння уламків", на місця відправилися оперативні служби.

Відео дня

Нічна атака дронів на Москву

Також російські ЗМІ писали з посиланням на очевидців про вибухи у місті Кубинка Московської області. Повідомляється, що нібито українські військові спрямували близько 400 дронів у бік РФ цієї ночі, проте офіційних коментарів з цього приводу поки немає.

"Росавіація" тим часом обмежила роботу низки аеропортів у Москві та області на тлі атаки дронів. Зокрема відомо про план "Килим" в аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський.

Нагадаємо, 16 серпня OSINT-канали повідомляли про атаку дронів на Чехов Московської області, де було уражено склад Wildberries.

Також 15 серпня ракети "Фламінго" атакували завод "Прогрес" у російській Самарі.