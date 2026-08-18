Москву атакуют дроны: российская ПВО "отработала" по многоэтажке, — соцсети (видео)
В ночь на 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны беспилотников. Дроны атаковали российскую столицу и Подмосковье, в сети пишут о пожаре в жилом многоэтажном доме.
По предварительным данным, в пригородах Москвы российская противовоздушная оборона "отработала" по жилому многоэтажному дому. Об этом сообщили OSINT-аналитики.
В сети появились кадры ночной атаки. На видеороликах слышны звуки пролета беспилотников в небе и взрывы, а также видно возгорание на верхних этажах жилого дома. Однако на момент публикации официальных данных об этом не было.
Атаку дронов на Москву подтвердил мэр города Сергей Собянин. Около 02:30 он сообщил, что ПВО якобы сбила сначала 6 дронов, летевших на столицу РФ, а в течение следующего часа еще 17 беспилотников. Еще спустя некоторое время Собянин написал, что ПВО уничтожила 40 дронов на окраинах Москвы. По его словам, в результате этого произошло "падение обломков", на места выехали оперативные службы.
Кроме того, российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о взрывах в городе Кубинка Московской области. Сообщается, что якобы украинские военные направили около 400 дронов в сторону РФ этой ночью, однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.
"Росавиация" тем временем ограничила работу ряда аэропортов в Москве и области на фоне атаки дронов. В частности, известно о плане "Ковер" в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".
Напомним, 16 августа OSINT-каналы сообщали об атаке дронов на город Чехов в Московской области, в результате которой был поражён склад Wildberries.
Кроме того, 15 августа ракеты "Фламинго" нанесли удар по заводу "Прогресс" в российской Самаре.