Москву атакуют дроны: российская ПВО "отработала" по многоэтажке, — соцсети (видео)

В ночь на 18 августа в Москве и Московской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны беспилотников. Дроны атаковали российскую столицу и Подмосковье, в сети пишут о пожаре в жилом многоэтажном доме.

По предварительным данным, в пригородах Москвы российская противовоздушная оборона "отработала" по жилому многоэтажному дому. Об этом сообщили OSINT-аналитики.

В сети появились кадры ночной атаки. На видеороликах слышны звуки пролета беспилотников в небе и взрывы, а также видно возгорание на верхних этажах жилого дома. Однако на момент публикации официальных данных об этом не было.

Кадры атаки дронов на Москву

Атаку дронов на Москву подтвердил мэр города Сергей Собянин. Около 02:30 он сообщил, что ПВО якобы сбила сначала 6 дронов, летевших на столицу РФ, а в течение следующего часа еще 17 беспилотников. Еще спустя некоторое время Собянин написал, что ПВО уничтожила 40 дронов на окраинах Москвы. По его словам, в результате этого произошло "падение обломков", на места выехали оперативные службы.

Відео дня

Ночная атака дронов на Москву

Кроме того, российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о взрывах в городе Кубинка Московской области. Сообщается, что якобы украинские военные направили около 400 дронов в сторону РФ этой ночью, однако официальных комментариев по этому поводу пока нет.

"Росавиация" тем временем ограничила работу ряда аэропортов в Москве и области на фоне атаки дронов. В частности, известно о плане "Ковер" в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

Напомним, 16 августа OSINT-каналы сообщали об атаке дронов на город Чехов в Московской области, в результате которой был поражён склад Wildberries.

Кроме того, 15 августа ракеты "Фламинго" нанесли удар по заводу "Прогресс" в российской Самаре.