"Летело 620 БПЛА": дроны массированно атаковали Москву и область, в сети пишут об ударе по складу Ozon (видео)

Всю ночь на 18 августа беспилотники массированно атаковали Московскую область. Власти сообщают о фиксации как минимум 620 дронов, летевших в направлении Москвы и области; в регионе фиксируются пожары. Что известно о последствиях обстрела?

Атака на Москву и Московскую область началась вечером 17 августа и продолжалась всю ночь. Утром мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил, что из якобы 620 дронов российской противовоздушной обороне удалось сбить над регионом не менее 180.

"Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков", — сообщил Собянин, не приведя никаких подробностей о возможных попаданиях или других последствиях массированного обстрела.

Тем не менее в соцсетях активно распространяются кадры последствий атаки. Как пишут OSINT-аналитики, под ударом в Московской области оказался, в частности, склад компании Ozon, однако официальных комментариев по этому поводу на момент публикации не было.

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"Московская область, Купавна. Атакован Ozon", — сообщают мониторинговые каналы.

Кадры последствий ночной атаки дронов на Москву

Кроме того, OSINT-аналитики ночью сообщали, что дроны нанесли удары вблизи Московского нефтеперерабатывающего завода. В частности, сообщалось, что удары пришлись и на сам НПЗ, однако эта информация в итоге не была подтверждена.

Ночью дроны нанесли удар вблизи Московского НПЗ

Кроме того, ночью OSINT-каналы сообщали, что российская противовоздушная оборона при попытке отразить атаку "отработала" по жилому многоэтажному дому. Обозреватели пишут, что в результате применения средств радиоэлектронной борьбы горят верхние этажи здания.

Ночью российская ПВО "направила" дрон в многоэтажное здание

Напомним, в ночь на 16 августа дроны атаковали Wildberries в Чехове Московской области РФ.

Кроме того, на днях украинские ракеты "Фламинго" поразили завод "Прогресс" в российской Самаре.