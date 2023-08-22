"Просто немає слів": губернатор Московської області розповів про наслідки удару БПЛА (відео)

Російська влада запевняє, що ППО збили ворожі цілі, які атакували Підмосков'я, однак навіщось оголосили план "Килим" і закрили два аеропорти.

Related video

Губернатор Московської області Андрій Воробйов відзвітував про наслідки атаки БПЛА у Красногорську. З його слів, мер міста оголосив поквартирний обхід багатоповерхівок і просить росіян зберігати спокій. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі.

Воробйов уточнив, у які саме райони влучили дрони: у Часцях в Одинцовському міському окрузі та в Красногорську біля Павшинської заплави. Також наголосив, що один з напрямків атаки потребує особливої уваги, а саме — у Красногорську (зазначимо, під ударом нібито опинилась будівля уряду Московської області).

Красногорськ - уряд Московської області Фото: Google Maps

Російський чиновник стверджує, що внаслідок удару отримали пошкодження багатоповерхівки, зокрема, вибиті вікна. Також постраждали автомобілі. Серед громадян РФ поранених немає.

Тим часом міський голова Красногорська оголосив, що правоохоронці проведуть поквартирний обхід будинків: "Прошу зберігати спокій!" — ідеться у дописі.

У коментарях до заяви Воробйова росіяни риторично запитують "Доколє!" і закликають владу депортувати з Росії усіх мігрантів — від дітей до старших людей. Також нагадують співмешканцям, що зараз війна і вони "звільняють" Україну. Деякі коментатори зазначили, що в "них немає слів" після чергової нічної атаки БПЛА.

Жителі Красногорська - про атаку дронів Фото: Скриншот

Російські видання вказують, що через атаку безпілотників у двох аеропортах — Внуково та Домодєдово — ввели план "Килим". На опублікованій світлині видно, що були скасовані авіарейси з 3:45 до 5:10 (за мск). Вже о 5.45 рейс з Анкари отримав дозвіл на приземлення.

Москва - відкладені авіарейси внаслідок атаки БПЛА введено план "Килим" Фото: Скриншот

Атака БПЛА на Московську область: деталі

Про атаку безпілотників на Москву та Підмосков'я стало відомо близько 3:00 22 серпня. У мережі з'явились відео, на яких видно спалах та чути звук вибуху.

Російська влада запевнила, що усі дрони збиті ППО. Міноборони РФ стверджувало, що одразу 4 ворожі цілі намагалися атакувати територію країни-агресора: дві долетіли до столиці, ще дві — зупинили в Брянській області. Втім свідки стверджують, що бачили задимлення біля будівлі уряду Московської області.

Зазначимо, останніми тижнями час від часу відбуваються атаки безпілотників по Москві та Підмосков'ю. Зокрема, попередній удар по Красногорську відбувся 19 серпня. Тоді також ввели план "Килим", а мер Москви запевняв, що усі дрони знешкоджені. 18 серпня під ударом опинився район висоток "Москва-Сіті" — відбулась евакуація жителів навколишніх багатоповерхівок.

Нагадуємо, військовий експерт Михайло Жорохов розповів про зброю, яку Україна може використати для далекобійних ударів по РФ. З його слів, ЗСУ використовують не ракети, як то робить ЗС Росії, але безпілотники, наприклад, моделі "Бобер".

Крім того, голова СБУ Василь Малюк пояснив, яку модель морських дронів використали для атаки на російські кораблі. Зокрема, пробратись через загородження і влучили у ціль змогли БПЛА, навантажені 450 кг та 850 кг вибухівки.